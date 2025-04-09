دوري أبطال أوروبا، يحتضن ملعب مونتجويك الأولمبي مباراة برشلونة وبوروسيا دورتموند مساء اليوم الأربعاء ضمن منافسات ذهاب دور الـ8 من مسابقة دوري أبطال أوروبا.

وقبل مباراة الليلة، لم يتذوق برشلونة طعم الخسارة في أي من مواجهاته الأوروبية السابقة أمام بوروسيا دورتموند، إذ التقيا في خمس مناسبات حقق خلالها الفريق الكتالوني 3 انتصارات وتعادلين.

وكانت آخر هذه المواجهات في دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، حيث انتصر برشلونة بنتيجة 3-2.

تاريخ مواجهات برشلونة ضد دورتموند في جميع المسابقات

دوري أبطال أوروبا، مرحلة المجموعات، الأربعاء 11 ديسمبر 2024، دورتموند 2-3 برشلونة

دوري أبطال أوروبا، مرحلة المجموعات، الأربعاء 27 نوفمبر 2019 ، برشلونة 3-1 دورتموند

دوري أبطال أوروبا، مرحلة المجموعات، الثلاثاء 17 سبتمبر 2019 ، برشلونة 0-0 دورتموند

كأس السوبر الأوروبي، 11 مارس 1998، برشلونة 1- 1 دورتموند

كأس السوبر الأوروبي، 8 يناير 1998، برشلونة 2-0 دورتموند

وتأهل برشلونة إلى دور الـ8 بعد فوزه على بنفيكا، في حين تأهل بوروسيا دورتموند إلى الدور ذاته بالفوز على ليل.

موعد مباراة برشلونة وبوروسيا دورتموند

تنطلق مباراة برشلونة وبوروسيا دورتموند اليوم في دوري أبطال أوروبا في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة مساء بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة لمباراة برشلونة ضد دورتموند



تذاع مباراة برشلونة أمام دورتموند اليوم في دوري أبطال أوروبا عبر قناة beIN Sports HD 2.

وتُقام مباراة الإياب بين فريقي برشلونة ضد بوروسيا دورتموند على ملعب "سيجنال إيدونا بارك" يوم الثلاثاء 15 أبريل الجاري.

ويلتقي المتأهل من برشلونة وبوروسيا دورتموند مع المتأهل من صدام بايرن ميونخ وإنتر ميلان، وذلك في مرحلة نصف نهائي البطولة، حسب القرعة التي تمت في وقت سابق من شهر فبراير الماضي.

واختير الحكم النرويجي إسبن إسكوس، لإدارة مواجهة برشلونة وبوروسيا دورتموند، المقرر لها اليوم الأربعاء، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وسيعاونه على الجانبين، كل من مواطنيه إريك إنجان وإسحاق باشيفكين، بينما سيكون روهيت ساجي الحكم الرابع، وفي غرفة الفار سيكون هناك الهولنديان دينيس هيجلر وكلاي روبرتي.

وأدار إسكوس (36 عاما)، والدولي منذ عام 2017، في السادس من نوفمبر الماضي، مواجهة برشلونة أمام النجم الأحمر الصربي، والتي فاز فيها الفريق الكتالوني بنتيجة (5-2).

كما أدار أيضا مواجهة دورتموند أمام سبورتينج لشبونة في ملعب الأخير، والتي شهدت فوز الفريق الألماني بنتيجة (3-0).

وكانت آخر مواجهات دولية أدارها النرويجي إسبن إسكوس على مستوى الأندية، بين رينجرز وفنربخشة (0-2) في الدوري الأوروبي، وعلى مستوى المنتخبات بين كرواتيا وفرنسا (2-0) بدوري الأمم.

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