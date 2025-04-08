برشلونة مهتم بالتعاقد مع نجم آرسنال

يتابع جمهور نادي برشلونة بترقب كبير ما سيحدث في ملعب الإمارات، مساء اليوم الثلاثاء، بين آرسنال وريال مدريد في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، في مباراة من المتوقع أن يخوضها الغاني توماس بارتي أساسيا، بوسط ملعب الجانرز.

برشلونة يراقب توماس بارتي نجم آرسنال

وسيكون اللقاء بمثابة اختبار للدولي الغاني الذي ينتهي عقده في غضون أقل من 3 أشهر، ويبدو أنه سيكون أحد الصفقات المهمة في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

كان النادي اللندني، تعاقد مع بارتي قادما أتلتيكو مدريد في أكتوبر 2022 مقابل دفع قيمة الشرط الجزائي في عقده آنذاك البالغ 50 مليون يورو. ولم يجدد الغاني، الذي شارك في 53 مباراة دولية، عقده بعد مع أرسنال بعد.

وما لم يحدث تغيير في السيناريو، بين الآن ونهاية الموسم، فإن اللاعب سيبحث عن تغيير في الأجواء، وبرشلونة من بين وجهاته المفضلة، بحسب ما نشرته صحيفة "موندو ديبورتيفو".

ويعلم النادي الكتالوني الوضع التعاقدي لتوماس، المندرج ضمن قائمة اللاعبين الذين يثيرون اهتمامه كفرص في السوق، مع الأخذ في الاعتبار أيضًا القيود المالية التي يواجهها برشلونة.

تطور مستوى توماس بارتي واللعب في أكثر من مركز

وقد تطور الغاني، الذي يلعب بانتظام في تشكيلات المدرب ميكيل أرتيتا، في المواسم الأخيرة، فهو يشارك كلاعب ارتكاز مع رايس، وأوديجارد، وكلاعب وسط أيمن أو أيسر مع الفريق الإنجليزي، كما أبدى مهارة في الاحتفاظ بالكرة تحت ضغط وتمريرها لزملائه في المقدمة.

ويتميز بارتي بقدرته على اللعب في أكثر من مركز، فقد قدم أداء مثاليا هذا الموسم في مركز الظهير الأيمن لتغطية الإصابات المحتملة، مثل إصابة اللاعب الياباني تاكيهيرو تومياسو، الذي لم يتمكن إلا من لعب مباراة واحدة.

ولعب توماس بمركز الظهير الأيمن فيما يصل إلى 8 مباريات في الدوري الإنجليزي الممتاز في موسم 2024-25، كما قدم اللاعب، الذي بدأ 36 مباراة من أصل 43 مباراة خاضها أرسنال هذا الموسم، أداء متألقا في وري أبطال أوروبا هذا الموسم.

ويشغل مركز بارتي حاليا في البارسا لاعبان شابان يتمتعان بمستقبل واعد، هما مارك كاسادو، ومارك بيرنال، بالإضافة إلى فرينكي دي يونج، وتشير "موندو ديبورتيفو" إلى أن دي يونج لا يريد أيضا مغادرة صفوف برشلونة.

لكن السيناريو الآخر سيظهر إذا لم يجدد عقده، الذي ينتهي في 2026، وانتهى به الأمر بالرحيل هذا الصيف، وهو أمر ليس مطروحا حاليا ومع ذلك، قررت إدارة برشلونة الاستعانة بظهير أيمن احتياطي رغم أنه ليس مركزه الطبيعي حتى يكون بديلا للاعب جول كوندي الذي لا يكل بعد انعلعب 100 مباراة متتالية دون توقف.

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