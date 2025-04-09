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رياضة

تشكيل دورتموند المتوقع أمام برشلونة في دوري أبطال أوروبا

تشكيل دورتموند المتوقع
تشكيل دورتموند المتوقع أمام برشلونة في دوري أبطال أوروبا

دوري أبطال أوروبا، يحل بوروسيا دورتموند الألماني ضيفا على برشلونة الإسباني اليوم الأربعاء علي أرضية ملعب "مونتجويك الأولمبي" ضمن منافسات ذهاب دور الـ8 من مسابقة دوري أبطال أوروبا.

تشكيل دورتموند المتوقع أمام برشلونة  

حراسة المرمى: جريجور كوبيل.

خط الدفاع: رامي بن سبعيني- إمره جان- والديمار أنتون.

خط الوسط: دانيال سفينسون- يوليان براندت- باسكال جروس- كارني تشوكويميكا- جوليان رايرسون.

خط الهجوم: ماكسيميليان بيير- كريم أديمي.

وكان برشلونة تأهل إلى دور الـ8 بعد فوزه على بنفيكا، في حين تأهل بوروسيا دورتموند إلى الدور ذاته بالفوز على ليل.

وتقام مباراة الإياب بين برشلونة ضد بوروسيا دورتموند على ملعب "سيجنال إيدونا بارك" يوم الثلاثاء 15 أبريل الجاري.

ويلتقي المتأهل من برشلونة وبوروسيا دورتموند مع المتأهل من صدام بايرن ميونخ وإنتر ميلان، وذلك في مرحلة نصف نهائي البطولة، حسب القرعة التي تمت في وقت سابق من شهر فبراير الماضي.


موعد مباراة برشلونة وبوروسيا دورتموند 


تنطلق مباراة برشلونة وبوروسيا دورتموند اليوم في دوري أبطال أوروبا في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة مساء بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة لمباراة برشلونة  ضد دورتموند 


تذاع مباراة برشلونة أمام دورتموند اليوم في دوري أبطال أوروبا عبر قناة beIN Sports HD 2.

واختير الحكم النرويجي إسبن إسكوس، لإدارة مواجهة برشلونة وبوروسيا دورتموند، المقرر لها اليوم الأربعاء، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وسيعاونه على الجانبين، كل من مواطنيه إريك إنجان وإسحاق باشيفكين، بينما سيكون روهيت ساجي الحكم الرابع، وفي غرفة الفار سيكون هناك الهولنديان دينيس هيجلر وكلاي روبرتي.

وأدار إسكوس (36 عاما)، والدولي منذ عام 2017، في السادس من نوفمبر الماضي، مواجهة برشلونة أمام النجم الأحمر الصربي، والتي فاز فيها الفريق الكتالوني بنتيجة (5-2).

 

كما أدار أيضا مواجهة دورتموند أمام سبورتينج لشبونة في ملعب الأخير، والتي شهدت فوز الفريق الألماني بنتيجة (3-0).

وكانت آخر مواجهات دولية أدارها النرويجي إسبن إسكوس على مستوى الأندية، بين رينجرز وفنربخشة (0-2) في الدوري الأوروبي، وعلى مستوى المنتخبات بين كرواتيا وفرنسا (2-0) بدوري الأمم.

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