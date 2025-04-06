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خارج الحدود

معاريف: نتنياهو قدم رده للمحكمة العليا بشأن الالتماسات ضد إقالة رئيس الشاباك

رئيس الشاباك، فيتو
رئيس الشاباك، فيتو

قالت صحيفة معاريف الإسرائيلية، اليوم الأحد: إن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو قدم رده للمحكمة العليا بشأن الالتماسات ضد إقالة رئيس الشاباك رونين بار.

إقالة رئيس الشاباك 


وأضافت الصحيفة أن رد رئيس الحكومة يزعم أن أي تأخير حتى ليوم واحد في إقالة رونين بار قد يؤدي لكارثة كبيرة.

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مكتب نتنياهو يرد على تصريحات رئيس الشاباك بشأن أسباب إقالته

وبالأمس السبت ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية في تقرير لها، أن المدعي العام الإسرائيلي عارض طلب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تأجيل شهادته إلى نهاية الأسبوع بزعم اجتماعه مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الاثنين المقبل.

المدعي العام الإسرائيلي عارض طلب نتنياهو تأجيل شهادته بزعم اجتماعه مع ترامب

ومن جانبه قال  مكتب المدعي العام، في بيان صادر عنه أن نتنياهو طلب تأجيل شهادته إلى نهاية الأسبوع بدلا من الإثنين والأربعاء.

 

وأوضح أن رئيس الوزراء سيجتمع مع الرئيس الأمريكي يوم الإثنين وبالتالي يمكن أن يدلي بشهادته يوم الأربعاء، وفق ما نقلته صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.

 

وكانت النيابة العامة قد قدمت لائحة الاتهام ضده بناء على توصيات المستشار القضائي السابق للحكومة الإسرائيلية أفيحاي مندلبليت في نوفمبر 2019، 

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رئيس الشاباك نتنياهو رونين بار

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