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لمواجهة ارتفاع أسعارها، ترامب يخطط لنقل تصنيع آيفون إلى أمريكا

آيفون، فيتو
آيفون، فيتو

علق البيت الأبيض على أزمة هواتف آيفون التي من المتوقع أن ترتفع أسعارها بشكل كبير، بعد رسوم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وخاصة على الصين إحدى الدول التي يُصنع فيها الهاتف الشهير.

وقالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض كارولين ليفيت إن الرئيس دونالد ترامب يتخيل بالفعل تصنيع منتجات مثل أجهزة آيفون في الولايات المتحدة.

وأضافت أن ترامب يعتقد تمامًا أن تكنولوجيا مثل أجهزة آيفون يمكن أن تنقل الإنتاج إلى الولايات المتحدة.

وأضافت أنه يعتقد أن لدينا العمالة، ولدينا القوى العاملة، ولدينا الموارد للقيام بذلك، مشيرة إلى استثمارات آبل المخطط لها.

وتُصنع أجهزة آيفون في الصين والهند وفيتنام، وهي دول فرض عليها ترامب رسومًا جمركية؛ مما سيؤدي إلى ارتفاع أسعارها.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" سترتفع تكلفة إنتاج الهاتف الذكي الجديد لآيفون من 580 دولارًا إلى 850 دولارًا.

والثلاثاء، انخفض سهم شركة آبل بنحو 5%، متخليًا عن مكاسبه السابقة بعد تأكيد إدارة ترامب أن الولايات المتحدة ستفرض ضريبة بنسبة 104% على السلع المستوردة من الصين، اعتبارًا من يوم الأربعاء.

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