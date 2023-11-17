فوائد زبدة الشيا للشعر، ترطب الشعر وتقوية من الجذور وتعالج تقصفه

فوائد زبدة الشيا للشعر، زبدة الشيا من المكونات الشهيرة التى تستخدم كمستحضر للعناية بالشعر والبشرة لقيمتها الغذائية العالية.

وفوائد زبدة الشيا للشعر، عديدة لاحتوائها على العناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الشعر، حيث تقويه من الجذور.

وتقول سهام شهاب خبيرة التجميل، إن زبدة الشيا تستخرج من شجرة الشيا التى تزرع في حزام السافانا من السنغال حتى السودان، وتحتوى على العناصر الغذائية المهمة، مثل فيتامينات A,E,F بالإضافة إلى الفى من أهم المكونات التى تستخدم للشعر فهى غنية بالأحماض الهنية وحمض الأولييك، وجميعها عناصر مهمة للشعر.

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فوائد زبدة الشيا للشعر

واضافت سهام، أن زبدة الشيا مهمة للحفاظ على جمال الشعر وتغذيته، ومن فوائد زبدة الشيا للشعر:-

ترطيب الشعر جيدا وتغليفه من الجذور حتى الأطراف.

علاج التقصف لأن زبدة الشعر ترطب الشعر وتقويته مايمنع تقصفه.

تقوم زبدة الشيا بفرد الشعر وعلاج التجاعيد به نتيجة درجة الترطيب العالية التى تحققها زبدة الشيا على الشعر.

تساعد فى علاج تساقط الشعر لأنه تقوى الشعر من جذوره.

تعيد بناء وترميم الشعر التالف وتجعله انسيابى وأكثر نعومة.

تعمل على علاج قشرة الشعر لاحتوائها على مواد مطهرة ومقاومة للالتهابات.

تساعد فى تكثيف الشعر وغزارته لأنها تعزز من تغذية فروة الرأس مايحفز الشعر على النمو.

تساعد فى تنعيم الشعر الهايش وذلك لقدرتها على ترطيب الشعر بشكل كبير.

فوائد زبدة الشيا للشعر، فيتو

وصفة طبيعية من زبدة الشيا لعلاج الشعر التالف

وتستعرض السطور التالية وصفة طبيعية من زبدة الشيا لتنعيم الشعر وزيادة طوله وعلاج الشعر التالف.

المكونات:-

ملعقة كبيرة زبدة شيا

ملعقة كبيرة زيت جوز الهند

الطريقة:-

نخلط المكونات معا جيدا ويمكن تسخينها قليلا فى الميكروويف حتى يتجانسوا معا.

ثم ندهن الشعر بالخليط من الجذور حتى الأطراف مع تظليل فروة الرأس لمدة 5 دقائق.

ثم نترك الخليط على الشعر لمدة ساعة.

ثم نغسل الشعر بعدها بالماء الفاتر والشامبو.

نكرر الوصفة 3 مرات في الأسبوع للحصول على أفضل النتائج.

زبدة الشيا تستخدم كحمام كريم

ويمكن استخدام زبدة الشيا كحمام كريم، حيث يتم غسل الشعر بالطريقة المعتادة، ثم دهان الشعر كاملا بزبدة الشيا وتركها على الشعر لمدة نصف ساعة، ثم نغسل الشعر بعدها جيدا، ونكرر الطريقة عقب كل استحمام وذلك للحفاظ على جمال الشعر وترطيبه، مايساعد فى علاج مشاكله.