الأرصاد تحذر من الرمال المثارة على هذه المناطق وتوجه نصائح للقيادة بهدوء

تشير آخر صور الأقمار الصناعية إلى الرمال المثارة على مناطق من القاهرة الكبرى وغرب الدلتا والصحراء الغربية وشمال الصعيد نتيجة نشاط الرياح الجنوبية الغربية.

ومن المتوقع أن تمتد الرمال المثارة إلى باقي أجزاء الوجه البحري ومدن القناة وشمال سيناء خلال الفترة القليلة القادمة.

أما عن درجة الحرارة الآن على القاهرة الكبرى فهي ٣٥ درجة مئوية.

وطالبت هيئة الأرصاد الجوية قائدي المركبات بتوخي الحيطة والحذر أثناء القيادة بسبب تدني مستوى الرؤية الأفقية، وعلى مرضى الجيوب الأنفية وحساسية الصدر ارتداء الكمامات أثناء الخروج.

الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس نهارا



أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم الثلاثاء، ويسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد والوجه البحري، ومعتدل على السواحل الشمالية، معتدل ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

ومن المتوقع أن يسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري ومعتدلا على السواحل الشمالية وحار شمال الصعيد وعلى جنوب الصعيد وعلى جنوب سيناء.



كما توقعت هيئة الارصاد الجوية أن يسود طقس معتدل ليلا وفي الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.



كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط درجات الحرارة المتوقعة اليوم:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 35

درجة الحرارة الصغرى: 17

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى:23

درجة الحرارة الصغرى: 14

جنوب سيناء وسلاسل البحر الاحمر

درجة الحرارة العظمى:32

درجة الحرارة الصغرى: 22



شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 38

درجة الحرارة الصغرى: 19

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:40

درجة الحرارة الصغرى:23



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