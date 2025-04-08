الثلاثاء 08 أبريل 2025
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أخبار مصر

بشرى سارة من الأرصاد بشأن درجات الحرارة

حالة الطقس
حالة الطقس

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن تفاصيل حالة الطقس اليوم الثلاثاء، بجميع محافظات الجمهورية.

حالة الطقس اليوم الثلاثاء 

وقالت هيئة الأرصاد الجوية في منشور لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي: "ارتفاع ملحوظ فى درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، ومن المتوقع أن تسجّل القاهرة الكبرى اليوم   ٣٥ درجة مئوية بينما جنوب الصعيد ٤٠ درجة مئوية، كما تنشط الرياح المثيرة للرمال والأتربة على أغلب الأنحاء يصاحبها انخفاض فى مستوى الرؤية الأفقية".

تفاصيل الحالة الجوية اليوم الثلاثاء 


وتابعت الأرصاد الجوية: الفرصة مهيأة اليوم لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية، وتنشط الرياح على خليج السويس والعقبة مما يؤدى إلى اضطراب فى حركة الملاحة البحرية، ومن المتوقع أن تنكسر حدة الارتفاع فى درجات الحرارة مع دخول الجبهة الباردة المصاحبة للرياح الشمالية الغربية  نهاية اليوم".

حالة الطقس اليوم الثلاثاء، ارتفاع كبير بدرجات الحرارة وأمطار على هذه المناطق

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وفيما يلي درجات الحرارة الصغرى والعظمى في المدن المصرية:

القاهرة: درجة الحرارة الصغرى   17  ودرجة الحرارة العظمى 35

العاصمة الإدارية:درجة الحرارة الصغرى 16 ودرجة الحرارة العظمى 36

6 أكتوبر: درجة الحرارة الصغرى  16و  درجة الحرارة العظمى 36

بنها: درجة الحرارة الصغرى 17 ودرجة الحرارة العظمى  36

الإسكندرية:درجة الحرارة الصغرى 15 ودرجة الحرارة العظمى 26

العلمين الجديدة:درجة الحرارة الصغرى 14 ودرجة الحرارة العظمى 23

مطروح:درجة الحرارة الصغرى 13 ودرجة الحرارة العظمى 21

سيوة: درجة الحرارة الصغرى 16  و درجة الحرارة العظمى 29

 

كاترين: درجة الحرارة الصغرى 10 ودرجة الحرارة العظمى 27

بورسعيد: درجة الحرارة الصغرى 18 ودرجة الحرارة العظمى 34

الزقازيق: درجة الحرارة الصغرى 17 ودرجة الحرارة العظمى 36

الإسماعيلية: درجة الحرارة الصغرى 17 ودرجة الحرارة العظمى  37

السويس: درجة الحرارة الصغرى 17 ودرجة الحرارة العظمى: 36

شرم الشيخ: درجة الحرارة الصغرى 23 ودرجة الحرارة العظمى 32

الغردقة: درجة الحرارة الصغرى 20 ودرجة الحرارة العظمى 33

 

الفيوم: درجة الحرارة الصغرى 18 ودرجة الحرارة العظمى 37

بنى سويف: درجة الحرارة الصغرى  19 ودرجة الحرارة العظمى 38

المنيا:درجة الحرارة الصغرى 19 ودرجة الحرارة العظمى 38

أسيوط: درجة الحرارة الصغرى 18  ودرجة الحرارة العظمى:  39

سوهاج: درجة الحرارة الصغرى  22 ودرجة الحرارة العظمى 39

الأقصر: درجة الحرارة الصغرى 23 ودرجة الحرارة العظمى 40

أسوان: درجة الحرارة الصغرى 21  ودرجة الحرارة العظمى 40
 

 

 

 

 

 

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حالة الطقس حالة الطقس اليوم الثلاثاء الأرصاد الجوية درجات الحرارة

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