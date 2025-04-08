الثلاثاء 08 أبريل 2025
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الأرصاد تعلن حالة الطقس ودرجات الحرارة غدا وموعد انكسار الموجة الحارة

حالة الطقس غدا، فيتو
حالة الطقس غدا، فيتو
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أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن انخفاض درجات الحرارة غدا الأربعاء على شمال البلاد وحتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد لتبدأ غدا انكسار الموجة الحارة ويزداد الانخفاض فى درجات الحرارة يوم الخميس.

 

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أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس غدا الأربعاء، ويسود طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد والوجه البحري، معتدل على السواحل الشمالية، معتدل ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس نهارا
 

ومن المتوقع أن يسود طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري ومعتدل على السواحل الشمالية وحار على جنوب الصعيد وعلى جنوب سيناء. 


كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود  طقس معتدل  ليلا وفى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.


كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة غدا:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 28

درجة الحرارة الصغرى:  15

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى:32

درجة الحرارة الصغرى: 13

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر

درجة الحرارة العظمى:32

درجة الحرارة الصغرى: 22

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 38

درجة الحرارة الصغرى: 19

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:40

درجة الحرارة الصغرى:23
 

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