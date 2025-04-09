الأربعاء 09 أبريل 2025
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ثقافة وفنون

بزخارف من زي المرأة الفلسطينية، "الفنون التشكيلية" يفتتح اليوم معرض الفنانة رانيا يوسف

معرض إطلالات رقمية
معرض إطلالات رقمية على الطباعة اليدوية، فيتو

يفتتح قطاع الفنون التشكيلية برئاسة الدكتور وليد قانوش معرض الفنانة رانيا يوسف تحت عنوان  "إطلالات رقمية على الطباعة اليدوية"، حيث يلقي الضوء على الجمع بين الطباعة الرقمية والطباعة اليدوية باستخدام زخارف من زي المرأة الفلسطينية.

ومن المقرر افتتاح المعرض اليوم الأربعاء الموافق 9 إبريل، في تمام الساعة 6 مساء بمركز كرمة بن هانئ الثقافي بمتحف أحمد شوقي، على أن يستمر المعرض حتى 19 إبريل.

معرض إطلالات رقمية على الطباعة اليدوية

وتقوم فكرة معرض “إطلالات رقمية على الطباعة اليدوية” على الجمع بين الطباعة الرقمية والطباعة اليدوية باستخدام زخارف من زى المرأة الفلسطينية لإحياء التراث الفلسطيني، حيث إنه رمز للهوية الوطنية الفلسطينية، كما أنه يحمل في طياته تاريخًا طويلًا من العادات والتقاليد التي توارثتها الأجيال، ويعكس تاريخ وثقافة الشعب الفلسطيني عبر العصور، وهنا تتجائس الطباعة الرقمية مع الطباعة اليدوية لتحقيق التكامل الفني وإظهار زخارف الزي الفلسطيني بصورة جمالية في العمل الطباعي، حيث تنوع الخطوط والألوان والمساحات بإيقاعات فنية مختلفة، وتظهر واضحة بين التصميم الأساسي للمعلق وجماليات الزي الفلسطيني وأساليب طباعة المنسوجات التى تجمع بين أسلوبي الطباعة الرقمية واليدوية كنوع من التجانس بن التقليدي والمعاصر، مما يخلق تجربة فريدة تمزج بين الابتكار والتراث بأسلوب مميز يرتقى نحو آفاق جديدة معاصرة.

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