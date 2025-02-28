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ثقافة وفنون

"الفنون التشكيلية" ينظم معرض "فوتوغرافيا الشعوب" بمركز محمود سعيد

معرض فوتوغرافيا الشعوب،
معرض فوتوغرافيا الشعوب، فيتو

أعلن قطاع الفنون التشكيلية برئاسة الدكتور وليد قانوش عن افتتاح معرض"فوتوغرافيا الشعوب" الساعة 8 مساء يوم السبت الموافق 8 مارس 2025 بقاعتي أجيال (1، 2) بمركز محمود سعيد للمتاحف بالإسكندرية.

وأضاف وليد قانوش أن معرض" فوتوغرافيا الشعوب" يعد حدث فريد يظهر الشراكة المجتمعية بين الدول لنودي دولية تضم أعضاء من مختلف الدول العربية، ويتضمن احتفال كبير من خلال افتتاح معرض فوتوغرافي وكذلك الاحتفال بمرور 15 سنة على افتتاح نادي عدسة.

ومن المقرر أن يتم يستمر المعرض حتى 14 مارس 2025، ويفتح مركز محمود سعيد أبوابه للجمهور يوميًا من الساعة الـ 9 صباحًا وحتى الساعة الـ 2 ظهرًا ومن الساعة 8 مساءً حتى الساعة 11 مساءً عدا يومي الاثنين والجمعة.

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