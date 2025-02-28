"الفنون التشكيلية" ينعى الفنانة رباب نمر

نعى قطاع الفنون التشكيلية رحيل الفنانة القديرة الدكتورة رباب نمر التي وافتها المنية صباح اليوم الجمعة 28 فبراير 2025.

وقال الدكتور وليد قانوش: “بالأصالة عن نفسه وبالإنابة عن جميع العاملين بقطاع الفنون التشكيلية أعرب الدكتور وليد قانوش (رئيس القطاع) عن حزنه الكبير بهذا الخبر المفجع بفقد قيمة كبيرة ورمز من رموز الحركة التشكيلية المصرية، وأستاذة قديرة ساهمت بنصيب كبير في تاريخها الفن الحديث والمعاصر فحفرت اسمها كأحد أبرز المبدعات المصريات العظام اللاتي أفضن علينا بإبداعاتهن المتفردة”.

وأضاف قانوش “ليس هناك كلمات أُرثي بها أستاذتي العزيزة الفنانة رباب نمر، فكم استمتعنا بهذا الأسلوب الشيق الذي ابتدعته الفنانة، والذي لا تخطئه عين، ميراث من الإبداع مستوحية أعمالها من حياة ووجوه البسطاء، فتشعر معها بالدفء، كانت ترصدها بعمق فهي تعبر عن الأسرة بإحساس متفرد ولها خصوصية في ذلك، فهي الحياة التي عشقتها، فإلى رحمة الله أستاذتنا، ونعزي أنفسنا ومحبيك وأسرتك وفي مقدمتهم رفيق العمر الدكتور مصطفى عبد المعطي، ولسوف تبقي دائمًا في قلوبنا نموذجًا حيًا لفنانة عظيمة”.

الفنانة رباب نمر

وولدت الفنانة رباب نمر بمدينة الإسكندرية في 31 مارس عام 1939، وتخرجت في كلية الفنون الجميلة بالإسكندرية ومن ثم تابعت دراستها في أكاديمية سان فرناندو بمدريد حيث حصلت فيها على الدكتوراه عام (1977).

وتعبر رباب نمر بأشكالها الغامضة والمبتورة والمكتظة ذات الوجوه المتسائلة، والتي تتأرجح ما بين البشر والدمى، عن تعبيرية فكرية تصل إلى الوجودية، كانت "نمر" على مدار مسيرتها فنانة فاعلة لها العديد من المعارض الشخصية والكثير من المشاركات الفنية المحلية والدولية، وتقنى أعمالها في مصر وعدد من الدول، وحازت العديد من الجوائز الهامة بمصر والخارج خلال مشاركاتها الفنية في الفعاليات الدولية الكبرى سواء كفنانة أو كعضو لجان تحكيم.

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