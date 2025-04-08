بعد الفوز على الهلال، موعد مباراة الأهلي المقبلة والقنوات الناقلة

دوري أبطال إفريقيا، حجز النادي الأهلي مكانه في دور نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، بعدما أكد فوزه على الهلال السوداني بهدف دون رد في إياب ربع النهائي.

وحسم الأهلي تأهله إلى نصف النهائي بنتيجة 2-0 في مجموع المباراتين أمام الهلال.

موعد مباراة الأهلي المقبلة والقنوات الناقلة

ويلتقي الأهلي في مباراته المقبلة مع نظيره بيراميدز يوم السبت المقبل الموافق 12 أبريل في تمام الساعة السابعة مساء من منافسات الجولة الثانية من مرحلة تحديد بطل الدوري الممتاز.

وتنقل المباراة عبر قناة أون سبورتس الناقل الحصري لمباريات الدوري الممتاز.

الأهلي يهزم الهلال السوداني

وكاد جراديشار يسجل أول الأهداف بعد خطأ من حارس الهلال في الدقيقة 8.

واستمرت المحاولات الحمراء على مرمى الهلال لكن دون خطورة تذكر حتى الدقيقة 30.

ومع بداية الشوط الثاني لم يجر كولر أي تغييرات على الفريق قبل أن يدفع بطاهر محمد في الدقيقة 60.

وتصدى محمد الشناوي حارس الأهلي لأخطر فرص اللقاء بعد انفراد تام للفريق السوداني مع حلول الدقيقة 63.

واستمرت خطورة الهلال الذي وصل لمنطقة جزاء الأحمر ولكن جميع المحاولات لم تنجح.

سجل إمام عاشور لاعب الأهلي الهدف الأول للأحمر في مرمى الهلال السوداني بالدقيقة 80 ليقود الفريق لنصف النهائي.

وأعلن مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تشكيل فريقه لمواجهة منافسه فريق الهلال السوداني.

تشكيل الأهلي أمام الهلال السوداني

موعد مباراة الأهلي المقبلة أمام الهلال السوداني والقنوات الناقلة

انطلقت مباراة النادي الأهلي مع فريق الهلال السوداني في مباراة الإياب في التاسعة مساء اليوم الثلاثاء في موريتانيا.

ونقلت مباراة الإياب بين الأهلي والهلال السوداني عبر قناة بي إن سبورت الناقل الحصري لمباريات دوري أبطال إفريقيا.

ويخوض فريق الهلال السوداني مبارياته ببطولة دوري أبطال إفريقيا في موريتانيا، بسبب الأوضاع السياسية التي تمر بها دولة السودان خلال الفترة الماضية.

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