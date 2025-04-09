الفنون التشكيلية يفتتح اليوم معرض "مدارات مراهقة" بمتحف أحمد شوقي

يفتتح قطاع الفنون التشكيلية برئاسة الدكتور وليد قانوش معرض للفنانة نرمين عليم تحت عنوان "مدارات مراهقة" في تمام الساعة الـ 6 من مساءً اليوم الأربعاء الموافق 9 أبريل 2025 بمركز كرمة بن هانئ الثقافي بمتحف أحمد شوقي، ويأتي المعرض تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة.

معرض مدارات مراهقة

مدارات مراهقة هو معرض فني، يمثل رحلة استكشافية إلى أعماق عالم المراهقة، تلك الرحلة التي تتسم بالتحولات والتساؤلات والاكتشافات من خلال مجموعة متنوعة من الأعمال الفنية بهدف تسليط الضوء علي هذه الفترة الهامة من حياة الفتيات التي تحمل تجارب البحث عن الهوية وتكوين العلاقات الاجتماعية وتطوير المهارات والاستعداد للحياة من خلال طقوس العبور التي تؤكد انتمائهم لى مجتمعهم.

وأكدت الفنانة نرمين عليم أن رسالة المعرض هي إحداث حوار بين التراث والحداثة، مع التركيز على أهمية الحفاظ على الموروث الثقافي في عالم متغير، وتعكس الأعمال الفنية التزامًا بالاستدامة البيئية، وتقدم رؤية معاصرة تحمل في طياتها القيم الإنسانية الخالدة.

ويعد العرض بمثابة تجربة تهدف إلى الاحتفاء بالمراهقة وتكريم وإعطاء صوت للمراهقين من خلال منحهم منصة للتعبير عن أنفسهم وعن رؤيتهم للعالم من حولهم، وعبر تقديم نظرة متعمقة وشاملة لعالم المراهقة بعيدا عن الأحكام المسبقة والتنميط.

الأعمال الفنية؛ يضم العرض مجموعة متنوعة من الأعمال الفنية بتقنيات الرسم الإيكولوجي الرقمي ما في ذلك:

بورتريهات؛ صور شخصية للمراهقين تعكس شخصياتهم المختلفة وتعبيراتهم المتنوعة من خلال مهارات البقاء والمسؤوليات الاجتماعية.

لوحات تجريدية; تعبير عن المشاعر والأفكار المجردة التي يمر بها المراهقون، عبر الثقافات المختلفة، حيث تؤثر القيم والمعتقدات والتقاليد على كيفية فهم هذه الرحلة.

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