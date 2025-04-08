قبل موقعة الليلة بدوري الأبطال، أرقام قياسية لبايرن ميونخ قبل مواجهة إنتر ميلان

دوري أبطال أوروبا، يلتقي إنتر ميلان الإيطالي مع بايرن ميونخ، مساء اليوم الثلاثاء على ملعب "أليانز آرينا" معقل الفريق البافاري في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

أرقام بايرن ميونخ قبل لقاء انتر ميلان

بايرن ميونخ لم يُهزم في آخر 22 مباراة بدوري الأبطال على أرضه.

حقق (17 فوز، 5 تعادلات) منذ خسارته 2-3 أمام باريس سان جيرمان في 2021.

بايرن ميونخ تأهل لربع النهائي للمرة الـ23 في تاريخه بدوري الأبطال، وهو رقم قياسي.

كما أنّ البايرن الفريق الوحيد الذي وصل ربع النهائي في كل موسم منذ 2019/20 حتى الآن.

بايرن ميونخ سجل 28 هدفًا في دوري الأبطال هذا الموسم، كثاني أفضل هجوم خلف برشلونة (32 هدفًا) وبالتساوي مع دورتموند وريال مدريد.

تاريخ مواجهات بايرن ميونخ ضد إنتر ميلان في جميع المسابقات



وقبل مباراة الليلة بين بايرن ميونخ ضد إنتر ميلان، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، التقي الفريقان في عدد 9 مباريات في جميع المسابقات نجح بايرن ميونخ في تحقيق الفوز في عدد 5 مباريات وتلقي الخسارة في عدد 3 مباريات وحسم التعادل مباراة واحدة.

أحرز بايرن ميونخ أمام إنتر ميلان عدد 13 هدفا فيما سجل إنتر ميلان عدد 9 أهداف.

موعد مباراة بايرن ميونخ وإنتر ميلان



تنطلق مباراة بايرن ميونخ وإنتر ميلان اليوم في دوري أبطال أوروبا في تمام الساعة 9 مساءً بتوقيت القاهرة، 10 بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة لمباراة بايرن ميونخ ضد إنتر ميلان



تذاع مباراة بايرن ميونخ أمام إنتر ميلان اليوم في دوري أبطال أوروبا عبر قناة beIN Sports HD 2.

كان بايرن ميونخ قد تأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا على حساب باير ليفركوزن، بعدما فاز بخمسة أهداف دون رد.

في حين أن إنتر ميلان فاز على فينورد بأربعة أهداف مقابل هدف في دور الـ16، ليتأهل إلى ربع النهائي.

وتقام مباراة الإياب بين بايرن ميونخ وإنتر ميلان على ملعب "سان سيرو" يوم الأربعاء 16 أبريل الجاري.

ويواجه المتأهل من بايرن ميونخ وإنتر ميلان نظيره المتأهل من صدام برشلونة وبوروسيا دورتموند، في مرحلة نصف النهائي.

وتأهلت 8 أندية إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا وهي: ريال مدريد، برشلونة، أرسنال، باريس سان جيرمان، بايرن ميونخ، أستون فيلا، بوروسيا دورتموند وإنتر ميلان.

مواجهات ربع نهائي دوري أبطال أوروبا



وجاءت مواجهات دور الثمانية على النحو التالي:



مباريات الذهاب



الثلاثاء 8 أبريل



بايرن ميونخ ضد إنتر ميلان



آرسنال ضد ريال مدريد



الأربعاء 9 أبريل



برشلونة ضد بوروسيا دورتموند



باريس سان جيرمان ضد أستون فيلا





مباريات الإياب



الثلاثاء 15 أبريل



بوروسيا دورتموند ضد برشلونة



أستون فيلا ضد باريس سان جيرمان



الأربعاء 16 أبريل



ريال مدريد ضد آرسنال



إنتر ميلان ضد بايرن ميونخ

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