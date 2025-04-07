التشكيل المتوقع لمباراة بايرن ميونخ ضد إنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا

دوري أبطال أوروبا، يستضيف بايرن ميونخ نظيره إنتر ميلان على ملعب أليانز أرينا، غدا الثلاثاء في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2024-2025.

تشكيل بايرن ميونخ المتوقع لمباراة إنتر



حارس المرمي: نوير

خط الدفاع: لايمر- أوباميكانو- كيم- ديفيز

خط الوسط: كيميتش- جوريتسكا- موسيالا

خط الهجوم: أوليسيه- ساني- هاري كين

تشكيل إنتر المتوقع لمباراة بايرن ميونخ



حارس المرمي: سومير

خط الدفاع: بيسيك - دي فري - باستوني - دارميان

خط الوسط: دومفريس- تشالهانوجلو - باريلا

خط الهجوم: أوجوستو - تورام - لاوتارو

وصعد العملاق البافاري إلى ربع النهائي بعدما تجاوز عقبة غريمه الألماني باير ليفركوزن بخماسية نظيفة في مجموع المباراتين، بينما تجاوز إنتر اختبار فينورد (4-1).

ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب يوم الأربعاء 16 أبريل الجاري في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

موعد مباراة بايرن ميونخ وإنتر في دوري أبطال أوروبا



وتنطلق صافرة بداية مباراة بايرن ميونخ ضد إنتر في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2024-2025 في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت السعودية، التاسعة مساء بتوقيت مصر.



القنوات الناقلة لمباراة بايرن ميونخ وإنتر في دوري أبطال أوروبا

تبث مباريات دوري أبطال أوروبا عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس، لذا يمكنك مشاهدة مباراة بايرن ميونخ أمام إنتر عبر قناة beIN Sports 2.

وتأهلت 8 أندية إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا وهي: ريال مدريد، برشلونة، أرسنال، باريس سان جيرمان، بايرن ميونخ، أستون فيلا، بوروسيا دورتموند وإنتر ميلان.

مواجهات ربع نهائي دوري أبطال أوروبا



وجاءت مواجهات دور الثمانية على النحو التالي:



مباريات الذهاب



الثلاثاء 8 أبريل



بايرن ميونخ ضد إنتر ميلان



أرسنال ضد ريال مدريد



الأربعاء 9 أبريل



برشلونة ضد بوروسيا دورتموند



باريس سان جيرمان ضد أستون فيلا





مباريات الإياب



الثلاثاء 15 أبريل



بوروسيا دورتموند ضد برشلونة



أستون فيلا ضد باريس سان جيرمان



الأربعاء 16 أبريل



ريال مدريد ضد أرسنال



إنتر ميلان ضد بايرن ميونخ





ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.