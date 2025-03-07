بايرن ميونيخ يتوصل لاتفاق مع كيميتش لتجديد عقده

انتهت الخلافات بين نادي بايرن ميونيخ ولاعبه جوشوا كيميتش وتوصلا لاتفاق بشأن تجديد العقد، وأفادت صحيفة بيلد أن الخلافات انتهت وأصبح إعلان تجديد العقد قريبا للغاية بعد التوصل لاتفاق.

وأشارت الصحيفة إلى أن بايرن أتم اتفاقه مع لاعب الوسط على تجديد عقده حتى صيف 2029.

وينتهي عقد كيميتش في الصيف المقبل، ومنذ يناير الماضي يحق له التفاوض مع أي ناد آخر على أن ينضم له الصيف المقبل، إلا أن اللاعب اقتنع بإكمال رحلته مع بايرن.

في البداية قال كيميتش للصحفيين عقب لقاء باير ليفركوزن: "كانت خطتي أن أتخذ قراري قبل فترة التوقف الدولي. لم يكن النادي يريد ذلك، وهو أمر مشروع".

وأضاف "أقدر أنهم منحوني الكثير من الوقت. كان من المهم أن أبدأ هذا الموسم بشكل جيد بعد الموسم الماضي الصعب وبناء علاقة جيدة مع بعضنا البعض مرة أخرى".

وتابع "أراد النادي الآن اتخاذ قرار قبل مباراتي ليفركوزن في دوري الأبطال. بالنسبة لي، فإن الإصابة عقدت الأمور قليلًا، دون الخوض في التفاصيل. لكن سيكون هناك قرار قريبًا".

وأكمل "لا أعرف ما إذا كنت سأتخذ القرار بين مباراتي ليفركوزن، لكنه سيكون بالتأكيد قبل فترة التوقف الدولي على أقصى تقدير".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.