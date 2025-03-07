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رياضة

بايرن ميونيخ يتوصل لاتفاق مع كيميتش لتجديد عقده

كيميتش
كيميتش

انتهت الخلافات بين نادي بايرن ميونيخ ولاعبه جوشوا كيميتش وتوصلا لاتفاق بشأن تجديد العقد، وأفادت صحيفة بيلد أن الخلافات انتهت وأصبح إعلان تجديد العقد قريبا للغاية بعد التوصل لاتفاق.

وأشارت الصحيفة إلى أن بايرن أتم اتفاقه مع لاعب الوسط على تجديد عقده حتى صيف 2029.

وينتهي عقد كيميتش في الصيف المقبل، ومنذ يناير الماضي يحق له التفاوض مع أي ناد آخر على أن ينضم له الصيف المقبل، إلا أن اللاعب اقتنع بإكمال رحلته مع بايرن.

في البداية قال كيميتش للصحفيين عقب لقاء باير ليفركوزن: "كانت خطتي أن أتخذ قراري قبل فترة التوقف الدولي. لم يكن النادي يريد ذلك، وهو أمر مشروع".

وأضاف "أقدر أنهم منحوني الكثير من الوقت. كان من المهم أن أبدأ هذا الموسم بشكل جيد بعد الموسم الماضي الصعب وبناء علاقة جيدة مع بعضنا البعض مرة أخرى".

وتابع "أراد النادي الآن اتخاذ قرار قبل مباراتي ليفركوزن في دوري الأبطال. بالنسبة لي، فإن الإصابة عقدت الأمور قليلًا، دون الخوض في التفاصيل. لكن سيكون هناك قرار قريبًا".

وأكمل "لا أعرف ما إذا كنت سأتخذ القرار بين مباراتي ليفركوزن، لكنه سيكون بالتأكيد قبل فترة التوقف الدولي على أقصى تقدير".

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​بايرن ميونيخ الألماني جوشوا كيميتش جوشوا كيميتش

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