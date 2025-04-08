مقتل أكثر من 50 فرس نهر في الكونغو بسبب الجمرة الخبيثة

قُتل أكثر من 50 فرس نهر وحيوانات كبيرة أخرى نتيجة تسمم الجمرة الخبيثة في حديقة فيرونغا الوطنية شرقي الكونغو.

وعُثر على جثث الحيوانات تطفو على طول نهر "إيشاشا"، الذي يغذي بحيرة إدوارد، ليتم لاحقا الكشف عن أن الحيوانات نفقت نتيجة تسمم بكتيريا الجمرة الخبيثة.

تسمم بكتيريا الجمرة الخبيثة

وبحسب التحقيقات، فإن السبب الدقيق للتسمم غير واضح حتى اللحظة، ولكن الجمرة الخبيثة تعد مرضا خطيرا عادةً ما تسببه بكتيريا موجودة في التربة، ويمكن أن تصاب به الحيوانات البرية عن طريق استنشاق أبواغ الجمرة الخبيثة في المياه الملوثة أو النباتات أو التربة.

وأشار مدير الحديقة، إلي أن نفوق هذا العدد الهائل من الحيوانات يعد ضربة موجعة للحديقة، التي كانت تعمل على إعادة بناء تعداد فرس النهر فيها، الذي انخفض من أكثر من 20,000 إلى بضع مئات فقط بحلول عام 2006 بسبب الصيد الجائر والحروب.

وفي التفاصيل التي أوردتها صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، لاحظ مسؤولو الحديقة المشكلة قبل خمسة أيام عندما تم العثور على أول الحيوانات الميتة على طول النهر، الذي يشكل الحدود بين الكونغو وأوغندا. ويمر النهر عبر منطقة تسيطر عليها الجماعات المتمردة، مما يجعل الوصول إلى هناك صعبًا بالنسبة لسلطات الحديقة.

تجنب الاقتراب من الحياة البرية وضرورة غلي المياه

من جانبه، أصدر المعهد الكونغولي للحفاظ على الطبيعة تحذيرًا للسكان المحليين لتجنب الاقتراب من الحياة البرية وضرورة غلي المياه من المصادر المحلية لتجنب التلوث.

وفي حادثة مماثلة في عام 2023، نفق 160 فيلًا بحديقة في زيمبابوي بسبب ظروف الجفاف الشديد، إذ أدى نقص الأمطار ومصادر المياه إلى تأثيرات خطيرة على قدرة الفيلة في العثور على الطعام والماء، فتوفي بعضها من الجوع بينما علِقت أخرى في الوحل.

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