حوادث دهس أبناء المشاهير تثير الجدل..نجل محسن منصور يصدم سباكا أثناء خروجه من عمله..سكوتر ابن أحمد زرق يتسبب في مصرع عامل دليفري.. ونجل الفنان إيمان البحر درويش ينضم للقائمة

تتكرر حوادث السيارات بشكل مأساوي في مختلف أنحاء العالم، ولكن ما يثير الانتباه في بعض الأحيان هو تورط شخصيات عامة أو أبناء مشاهير في هذه الحوادث، مما يضيف بعدا إعلاميا وجماهيريا للأحداث.

في الآونة الأخيرة، شهدت مصر عدة حوادث مروعة كان المتهم فيها أبناء فنانين معروفين، حيث تسببت تصرفات غير محسوبة في إنهاء حياة العديد من الأبرياء، سنستعرض في هذا المقال أبرز تلك الحوادث التي هزت الشارع المصري في الفترة الأخيرة.

نجل الفنان محسن منصور

كان آخر هذه الحوادث اتهام نجل الفنان محسن منصور بدهس عامل يدعى محمود عبدالمجيد، يبلغ من العمر 30 عامًا ويعمل سباكا في أحد المشاريع الإنشائية في كمبوند “ماوتن فيو” في منطقة أكتوبر.

ووفقًا للتحريات، فإن الحادث وقع عندما كان العامل يخرج من الكمبوند سيرًا على الأقدام، حيث صدمته سيارة نجل الفنان محسن منصور مما أسفر عن وفاته فورًا. وسلم أحمد محسن منصور نفسه إلى قوات المباحث، حيث قررت النيابة إخلاء سبيله بكفالة 20 ألف جنيه.

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نجل الفنان أحمد رزق

وفي حادث آخر، وقع في مدينة 6 أكتوبر، توفي عامل دليفري بعد أن صدمته دراجة نارية كان يقودها نجل الفنان أحمد رزق.

الحادث وقع أثناء توصيل العامل لطلباته داخل أحد الكمبوندات، حيث كان نجل الفنان يقود الدراجة النارية بسرعة عالية، مما أدى إلى إصابة العامل بنزيف داخلي وجروح خطيرة، تم نقله إلى المستشفى، لكنه فارق الحياة متأثرًا بإصاباته.

بعد الحادث، تم القبض على المتهم، وأُحالته النيابة إلى المحكمة بعد التصالح بين أسرة الضحية والفنان، ليتم إخلاء سبيله بكفالة مالية.

ابن الفنان إيمان البحر درويش

وفي حادث آخر، شهدت منطقة سيدي جابر في الإسكندرية حادث دهس مروع، حيث توفي طفل يبلغ من العمر 9 سنوات بعد أن صدمه ابن الفنان إيمان البحر درويش.

كان الشاب يقود سيارته بسرعة عالية، وأدى اختلال عجلة القيادة إلى دهس الطفل الذي كان يمشي في الشارع.

بعد التحقيقات، تم القبض على المتهم الذي كان تحت تأثير المخدرات أثناء قيادته، وأصدر القاضي حكمًا بسجنه لمدة 3 سنوات مع فرض غرامة مالية عليه.

نجل الفنان عبد العزيز مخيون

وفي يناير 2025، وقع حادث آخر في مركز أبو حمص بالبحيرة، حيث صدم نجل الفنان عبد العزيز مخيون سيارة ملاكي بثلاثة أشخاص، مما أدى إلى وفاة أحدهم وإصابة الآخرين.

تم القبض على المتهم، وأُحيل إلى النيابة للتحقيق، حيث تقرر حبسه على ذمة التحقيقات، وتم أخذ عينات من السائق لإجراء تحليل طبي للكشف عن تعاطيه المخدرات أثناء القيادة.

نجل زوجة شيف شهير

وفي حادث آخر بمدينة الشيخ زايد، لقي عامل دليفري مصرعه بعد أن صدمته سيارة نجل زوجة شيف شهير، الذي كان يقود سيارته بسرعة كبيرة. وقام المتهم بالفرار بعد الحادث، ولكن التحقيقات أسفرت عن كشف هويته وتم القبض عليه. تم إحالته إلى النيابة التي قررت حبسه على ذمة التحقيقات، وتم التصالح مع اسرة المتوفي بعد الحكم علي المتهم بالحبس سنة.

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