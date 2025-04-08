رحيل حفيد فنان الشعب، وفاة شقيق المطرب إيمان البحر درويش

توفى منذ قليل، حفيد فنان الشعب سيد درويش، الدكتور المهندس حسن البحر درويش، الأخ الأكبر للفنان إيمان البحر درويش.

ويُعد الراحل أحد الوجوه البارزة التي حرصت على الحفاظ على إرث فنان الشعب، إذ كان مؤسس "كورال سيد درويش"، الذي قدّم عبره تراثًا موسيقيًا خالدًا لأجيال متعاقبة وحافظ على ألحان جده على مدار تلك السنوات.



وأعلنت الأسرة أنه ستقام صلاة الجنازة بعد صلاة الظهر غدا الأربعاء بمسجد المواساة والدفنة بمدافن المنارة، والعزاء بعد صلاة المغرب بقاعة الشهداء بنادي الفتح بالمنطقة الشمالية العسكرية.

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