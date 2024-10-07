أحمد رزق يسافر لأداء العمرة بعد استقرار حالته الصحية
سافر الفنان أحمد رزق إلى الأراضي السعودية لأداء مناسك العمرة، حيث أخبر بعض أصدقائه برغبته الشديدة في أداء العمرة، بحيث تكون هي أولى رحلاته خارج مصر بعد استقرار حالته الصحية، خاصة أنه أجرى عمليتين جراحيتين خلال الأشهر القليلة الماضية، وكان من بينها عملية استئصال جزء من القولون.
وتعاقد مؤخرًا أحمد رزق على المشاركة في بطولة مسلسل سيد الناس الذي يقوم ببطولته عمرو سعد، والمقرر عرضه خلال ماراثون رمضان 2025.
تفاصيل مسلسل سيد الناس
ومسلسل سيد الناس بطولة عمرو سعد، إلهام شاهين، أحمد رزق، عماد زيادة، أحمد فهيم، وطارق النهري، وجارٍ التعاقد مع باقي أبطال العمل في الفترة الحالية، ومن تأليف الكاتب الصحفي خالد صلاح وإخراج محمد سامي وإنتاج صادق الصباح.
ويبدأ الفنان عمرو سعد تصوير أولى مشاهده في مسلسله الجديد سيد الناس مطلع نوفمبر المقبل، ويقوم المخرج محمد سامي بمعاينة أماكن التصوير حاليًا، حيث سيتم التصوير بأحد الديكورات الشعبية للعمل.
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