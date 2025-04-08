التحقيقات تكشف تفاصيل صادمة في واقعة دهس نجل فنان شهير لسباك

كشفت التحقيقات الأولية تفاصيل مصرع شاب في حادث دهس سيارة نجل فنان شهير، أن نجل الفنان فوجئ بالشاب يعبر الطريق، ولم يتمكن من تفاديه رغم محاولته التوقف.

وأفادت التحريات أن المتوفى يبلغ من العمر 30 عامًا، ويعمل سباكا، وقبل وقوع الحادث كان يعمل بموقع إنشائي في كمبوند بمنطقة أكتوبر.



وأضافت التحريات أنه أثناء خروج الشاب من الكمبوند مترجلا صدمته سيارة نجل الفنان وتوفي على الفور.

وقررت النيابة العامة إخلاء سبيل نجل الفنان الشهير في واقعة دهس شاب أعلى الطريق الدائري، خلال عبوره الطريق، بعد وفاة الضحية متأثرا بإصابته في الحادث، وذلك بكفالة 20 ألف.

حادث نجل فنان شهير



وكشفت المعاينة الأولية تفاصيل حادث نجل الفنان أعلى الطريق الدائري، والذي أدى إلى إصابة أحد الأشخاص خلال مروره أعلى الطريق الدائري.

وتسبب الحادث في مصرع الضحية أعلي الطريق الدائري، متأثرا بإصابته في الحادث، خلال عبوره الطريق.

وفاة ضحية حادث نجل فنان أعلى الطريق الدائري



البداية عندما تلقت غرفة عمليات النجدة بمحافظة الجيزة، بلاغًا يفيد بوقوع حادث مروري أعلى الطريق الدائري، وعلى الفور انتقلت قوة إلى مكان الحادث، وتم الدفع بسيارة الإسعاف التي نقلت الشاب إلى المستشفى.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.