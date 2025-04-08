البيت الأبيض: إيران تتجه نحو إبرام اتفاق

أكد البيت الأبيض، الثلاثاء، أن إيران في طريقها لعقد اتفاق مع الولايات المتحدة بشأن برنامجها النووي، وأن محادثات مباشرة ستجري السبت بين الجانبين.

وذكرت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض كارولين ليفيت أن: "إيران تتجه نحو إبرام اتفاق".

مفاوضات إيران والولايات المتحدة

وأضافت أن "محادثات السبت مع إيران ستكون مباشرة"، مشيرا إلى أن "الرئيس (دونالد ترامب) قال إن هناك محادثات مباشرة مع إيران السبت ولن أعطي تفاصيل.

وتابعت: "الرئيس أوضح لإيران أنه يمكنها الاختيار بين صفقة يتم التفاوض عليها مع الرئيس أو ستدفع الثمن، والرئيس أوضح بالأمس أنه إن لم تختر المضي قدما في الدبلوماسية والوصول إلى اتفاق ستكون هناك عواقب وخيمة".

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