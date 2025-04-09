قطع المياه عن أحياء شرق وغرب شبرا الخيمة بالكامل لمدة 5 ساعات

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة الكبرى، انقطاع المياه عن مناطق أحياء (شرق وغرب شبرا الخيمة) بالكامل، وذلك اعتبارًا من الساعة 12 صباحًا اليوم الأربعاء المـوافق 9-4-2025 حتى الساعة الخامسة صباح ذات اليوم ولمدة خمس ساعات.

وأرجعت الشركة سبب الانقطاع، لأعمال تغيير المحبس المغذى لمنطقة ميت نما بالخط 1200مم والخارج من محطة مياه شبرا الخيمة.

وتناشد الشركة المواطنين، والمصالح الحكومية، والهيئات، والوحدات المحلية، والمخابز، والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الأعمال.



هذا وقد قامت الشركة بالدفع بسيارات مياه صالحة للشرب توزع مجانًا بالمناطق المتأثرة.وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 أو على خدمة الواتس اب على رقم 01206665125.

عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا موسعًا مع رؤساء ومسؤولي الجهات التابعة للوزارة، لمتابعة ملفات العمل، وذلك بحضور مسؤولي الوزارة.

وفي مستهل الاجتماع، قال المهندس شريف الشربينى: إن لدى الوزارة عددًا من الملفات والمشروعات التي يتم العمل على تنفيذها عن طريق الجهات التابعة لها، مقدما الشكر للحضور على الجهد المبذول خلال الفترة الماضية، مؤكدا ضرورة العمل على تحقيق نتائج مثمرة للمشروعات التي تتولى كل جهة تنفيذها، خلال الفترة المقبلة، موجهًا بالمتابعة الدورية لجميع المشروعات لسرعة الانتهاء منها.

وأكد وزير الإسكان، أهمية العمل على تعظيم الإيرادات لتوفير احتياجات مختلف المشروعات التي يتم تنفيذها، بجانب تكثيف الأعمال التي يتم تنفيذها بواسطة الجهات المختلفة، والعمل على توفير مختلف أوجه الدعم لهذه المشروعات والتنسيق بين الجهات بشأن المشروعات المشتركة.

وكلف وزير الإسكان، رؤساء وممثلي الجهات بالمتابعة الميدانية، والتواجد على الأرض سواء من القيادات أو من ينوب عنهم، مما يسهم في ضبط الأداء فى المشروعات، ودفع الأعمال للانتهاء من هذه المشروعات في التوقيتات المحددة، وتذليل أي معوقات أولا بأول، مشددًا على أهمية تعظيم دور إدارات الحوكمة بالجهات وإنشائها بالجهات غير الموجودة بها.

ووجه وزير الإسكان، خلال الاجتماع، بضرورة استغلال كافة العناصر البشرية الموجودة بكافة الجهات لتحقيق أقصى استفادة، مع العمل على ملف التحول الرقمي خاصة بمختلف المعاملات مع المواطنين للحد من التعامل المباشر بين المواطن والموظف، لتكون المعاملات إلكترونية بكافة الجهات التابعة للوزارة.

كما أكد وزير الإسكان، ضرورة العمل على تنفيذ توجيهات القيادة السياسية نحو زيادة الاعتماد على المنتج المحلي في تنفيذ المشروعات والتصنيع المحلي للمكونات.

وناقش الاجتماع عددا من الآراء والمقترحات التي تستهدف تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين أو دفع معدلات الأعمال بالمشروعات التي تنفذها الوزارة، حيث أشار رؤساء وممثلو الجهات التابعة للوزارة إلى أهمية العمل على التحول الرقمي لتيسير التعامل والتواصل بين الجهة والمواطنين بجانب العمل على ملف تدريب العاملين على مستوى كافة الجهات لرفع كفاءة العاملين.

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