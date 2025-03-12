الأربعاء 12 مارس 2025
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وزير الإسكان يتابع سير العمل بمشروع تطوير منطقة "مثلث ماسبيرو" بمحافظة القاهرة

المهندس شريف الشربيني،
المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان

تابع المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، من خلال نتائج وتقارير جولات تفقدية، سير العمل بمشروع تطوير منطقة مثلث ماسبيرو بمحافظة القاهرة، والتي تضم أبراجًا متنوعة بين إدارية وإسكان بديل وأنشطة تجارية وفندقية "تم وجارٍ تنفيذها".
وأكد المهندس شريف الشربيني، أنه تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، وبالتعاون مع محافظة القاهرة، وصندوق التنمية الحضرية، تولت وزارة الإسكان تطوير المناطق غير الآمنة بمحافظة القاهرة، ومنها مشروع تطوير "منطقة مثلث ماسبيرو"، إضافة إلى تنفيذ مشروعات إعادة إحياء القاهرة الخديوية (تم وجارٍ تنفيذها)، وذلك فى إطار خطة الدولة لإحياء القاهرة التاريخية، وتمكينها من أداء دورها التاريخي والثقافي والحضاري.


وشدد وزير الإسكان، على تكثيف عدد العمالة بمشروع تطوير منطقة مثلث ماسبيرو، ومواصلة إجراء التنسيقات اللازمة، والعمل بنظام ورديات لسرعة إنهاء الأعمال الموجودة بالموقع طبقًا للبرنامج الزمني المتفق عليه، مؤكدًا ضرورة إنجاز الأعمال لتحقيق الهدف الرئيسي من مشروعات تطوير عددٍ من المناطق بمحافظة القاهرة.
وفي هذا الإطار، قامت المهندسة منى عبدالسلام، رئيس جهاز تطوير منطقة مثلث ماسبيرو، ومسئولو الجهاز، بجولات ميدانية لمتابعة سير العمل بمشروعات الأبراج الجاري تنفيذها بمنطقة مثلث ماسبيرو، وتكثيف العمل بجميع القطاعات لسرعة الانتهاء من الأعمال طبقًا للمعايير المطلوبة.
وخلال الجولة، شددت رئيس الجهاز على ضرورة تنفيذ تعليمات المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بسرعة إنهاء الأعمال الموجودة بالموقع طبقًا للبرنامج الزمني المتفق عليه، كما توجهت بالتهنئة لجميع العمال بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، وأثنت على الجهد المبذول من جانب فريق العمل.

أبراج ماسبيرو
أبراج ماسبيرو

جدير بالذكر أن مشروع تطوير منطقة مثلث ماسبيرو، يشمل مشروع الأبراج بمنطقة ماسبيرو، ويتكون من دور بدروم (جراج سفلى) بمسطح 19220 م2، سعة 353 سيارة، ودور أرضي (تجاري) بمسطح 16970 م2، ودور أول (جراج علوى) بمسطح 15800 م2، سعة 280 سيارة، وبرجين للسكن البديل بهما 936 وحدة وتم تسكين المستحقين، وبرج ثالث بارتفاع 23 دورا بإجمالي 134 وحدة، وبرج رابع (برج إدارى) يتكون من بدروم + دور أرضى تجارى، و15 دورا متكررا.

وجار أيضًا تنفيذ مشروع أبراج النيل ماسبيرو، ويحتوي على 3 أبراج سكنية، بارتفاع 30 دورا، بها وحدات سكنية بمساحات مختلفة، وترتكز الأبراج السكنية على قاعدة من دور أرضي وأول وثان، تحتوي على أنشطة تجارية وإدارية وترفيهية، بجانب 3 أدوار بدروم، تحتوي على أماكن انتظار السيارات وخدمات عامة للمباني، ومحطة كهرباء تخدم منطقة ماسبيرو، كما أنه يتم تنفيذ مشروع أبراج ماسبيرو، ويتكون من برجين (برج فندقى وسكنى – برج إدارى)، وبدروم، ويُقام على مساحة 8419 م2.

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