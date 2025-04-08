الثلاثاء 08 أبريل 2025
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سياسة

الحزب الناصرى: احتشاد المصريين أمام معبر رفح رسالة دعم للقضية الفلسطينية

محسن جلال،فيتو
محسن جلال،فيتو

قال المستشار محسن جلال، نائب رئيس الحزب العربى الناصرى: إن مشهد احتشاد المواطنين المصريين أمام معبر رفح، بالتزامن مع زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى العريش، يعكس بوضوح وعي الشارع المصري بطبيعة المرحلة، ووقوفه صفًا واحدًا خلف الدولة في معركتها الإنسانية والدبلوماسية لدعم الشعب الفلسطيني.
 

التحرك الشعبي مع النشاط الدبلوماسي

وأكد أن هذا الحراك الشعبي يُعد رسالة سياسية ومجتمعية، مفادها أن مصر، قيادة وشعبًا، موحدة في موقفها الثابت تجاه القضية الفلسطينية، مشيرًا إلى أن تزامن التحرك الشعبي مع النشاط الدبلوماسي يعكس حالة من التناغم النادر بين الإرادة الرسمية والزخم الشعبي.

 

رسالة دولية تؤكد على الدور المصري الإنساني في إدخال المساعدات وإعادة إعمار غزة

 

وقال إن زيارة الرئيسين السيسي وماكرون لمعبر رفح رسالة دولية تؤكد على الدور المصري الإنساني في إدخال المساعدات وإعادة إعمار غزة، وهو ما يعكس ثقة المجتمع الدولي في مصر كشريك استراتيجي يؤكد أن المجتمع الدولي بات يرى في مصر طرفًا رئيسيًا لا غنى عنه في جهود التهدئة والاستقرار بالمنطقة".
التحركات الشعبية أمام معبر رفح

 

التحركات الشعبية أمام معبر رفح عكست مشهدًا مصريًا خالصًا

 

وتابع  أن التحركات الشعبية أمام معبر رفح عكست مشهدًا مصريًا خالصًا، تتداخل فيه الوطنية مع الإنسانية، ويبرز فيه الشعب كظهير قوي لدولة تتحرك بثقة ووعي في محيط إقليمي بالغ التعقيد.

واضاف ما يحدث اليوم في رفح والعريش هو تجسيد عملي لقوة مصر الناعمة، التي تجمع بين التحرك السياسي الرفيع والزخم الشعبي الداعم، وهو ما يمنح الموقف المصري ثقلًا مضاعفًا على الساحة الدولية".

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