الثلاثاء 08 أبريل 2025
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أخبار مصر

كلنا معاك ياريس، المصريون يرفعون لافتات رفض تهجير الفلسطينيين خلال زيارة ماكرون للعريش

العريش
العريش
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استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي نظيره الفرنسي  إيمانويل ماكرون بمطار العريش واصطحبه في جولة من المطار إلى مستشفى العريش العام.

واستقبل آلاف المواطنين الرئيس السيسي ونظيره الفرنسي  على مدخل مطار العريش حيث تبادلا الجماهير التحية خلال مرورهما في طريقهما إلى جولة ميدانية بمدينة العريش، كما رفع الأهالي لافتات رفض تهجير الفلسطينيين.

وزار الرئيسان السيسي وماكرون مستشفى العريش العام للاطمئنان على المصابين الفلسطينيين.

وتفقد الرئيسان خلال الزيارة عددا من أقسام المستشفى بجانب زيارة المرضى الفلسطينيين الذين يتلقون العلاج في المستشفى فضلا عن متابعة سير العمل في الاطمئنان على الحالات الصحية للجرحى الفلسطينيين الذين يتلقون العلاج داخل المستشفى وذلك في إطار الجهود المستمرة لدعم الأشقاء الفلسطينيين وتوفير الرعاية الطبية اللازمة لهم. 

حيث لم تقتصر الجهود على تقديم الرعاية الطبية للمصابين فقط، بل شملت أيضا توفير الخدمات اللازمة لمرافقي الجرحى الفلسطينيين حيث تم توفير أماكن إقامة مناسبة وتقديم الدعم اللوجستي لهم لضمان راحتهم خلال فترة علاج ذويهم.

وتعد زيارة الرئيسين السيسي وماكرون إلى مستشفى العريش العام للاطمئنان على المصابين الفلسطينيين رسالة إنسانية لوقف إطلاق النار بشكل عاجل فى قطاع غزة والتأكيد على ضرورة استئناف الوصول الكامل لتقديم المساعدات الإنسانية وإطلاق سراح جميع الرهائن والمحتجزين على الفور.

ووصل الرئيس السيسي ونظيره الفرنسي اليوم الثلاثاء مدينة العريش بمحافظة شمال سيناء في زيارة تاريخية.

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السيسي العريش إيمانويل ماكرون ماكرون

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