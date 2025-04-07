بأعلام مصر ولافتات "لا للتهجير"، تظاهرات بالدقهلية تندد بالمخططات الأمريكية الصهيونية لطمس القضية الفلسطينية

نظمت التيارات السياسية بمركز محافظة الدقهلية مظاهرات حاشدة بمدينة المنصورة، اليوم، قبل سفرهم لمدينة رفح مع حدودنا مع مدينة غزة للتظاهر السلمي تنديدًا بعمليات التهجير التي يتعرض لها الفلسطينيين، وللاحتجاج على الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني ودعما للرئيس عبد الفتاح السيسي في رفضه مخطط تهجير أهل غزة.

وردد المشاركون الهتافات المؤيدة للقضية الفلسطينية، مطالبين المجتمع الدولي بالتحرك العاجل لوقف الاعتداءات وحماية حقوق الفلسطينيين، ورفع لافتات لا للتهجير ودعم أهل غزة وصور الرئيس السيسي، ورفع أعلام مصر وفلسطين.

وشارك في المظاهرة جميع الفئات من أهالي مركز منية النصر من شباب وفتيات وسيدات وشيوخ، ممثلين من الأحزاب المدنية والتيارات الشعبية بمنية النصر

وقال المشاركون: جئنا اليوم لنرسل تفويضا للرئيس عبد الفتاح السيسي لاتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الأمن القومي المصري، وتأكيدا على أهمية دور مصر في الدفاع عن القضايا العربية والإسلامية وعلى رأسها القضية الفلسطينية.



وأكدوا رفضهم التام المخطط الأمريكي الإسرائيلي لإخلاء القطاع من سكانه الأصليين وتهجيرهم لسيناء بعد دعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مصر والأردن لاستقبال فلسطينيين من قطاع غزة.

وقال المشاركون: لا مجال اليوم للصراعات السياسية ما بين مؤيد ومعارض للرئيس، حان الوقت لنتحد جميعا خلف قيادتنا الحكيمة التي تدير مفاتيح المنطقة بحكمة وحنكة لأن مصر بكل صدق أم الدنيا، ومصر الحديثة والجديدة لن تنهض بغير عرق رجالها ونسائها.



وأكد الجميع رفضهم التام للعدوان الصهيوني على غزة ومساندة الشعب الفلسطيني ونؤكد رفضنا القاطع لمحاولات تصفية القضية الفلسطينية، مؤكدًا أن الحل الوحيد يكمن في إقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس وأيضا إدانة لحرب الإبادة التي يتعرض لها قطاع غزة منذ أكثر من عام، حيث أودت الهجمات الإسرائيلية بحياة نحو من 50 ألف فلسطيني وفقا لتقارير الأمم المتحدة، مع مطالبة المجتمع الدولي بالتدخل العاجل.

كما شددوا على رفضهم الضغوط الإقليمية والدعم الأمريكي لإسرائيل، مؤكدين أن مصر تبرز كصوت قوي في الدفاع عن العدالة، مشيدين بالدور الدبلوماسي "المحترف" للقاهرة في حماية الأمن القومي المصري والفلسطيني على حد سواء، وأن مصر تقود معركة سياسية وإنسانية بشرف وإخلاص، ولن تتوقف عن دعم أشقائها في غزة حتى تنتهي هذه المحنة ويعود الحق لأصحابه."

وطالبوا من مجلس الأمن بوقف فوري ونهائي لإطلاق النار في غزة لإنهاء معاناة السكان التي تفاقمت مع انهيار البنية التحتية ونقص الغذاء والدواء.

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