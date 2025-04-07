عبدالمحسن سلامة: زيارة ماكرون أظهرت تطابق الموقف المصري الفرنسي تجاه التهجير وحرب غزة

قال الكاتب الصحفي عبدالمحسن سلامة، عضو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ونقيب الصحفيين الأسبق، إن هناك رسائل مهمة بعثت بها تفاصيل زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مفادها أن مصر تنعم بالأمن والاستقرار، حيث أبرز اصطحاب الرئيس عبدالفتاح السيسي للرئيس ماكرون في زيارة إلى منطقة الحسين وخان الخليلي التي تشهد تكدسا وازدحاما تعبيرا عن رواج وازدهار للسياحة والتجارة.



وأوضح سلامة، أن القمة المصرية الفرنسية صدرت عنها رسائل واضحة على مستوى القضايا المطروحة؛ ومن بينها قضية التهجير، ليتبين التطابق بين الموقفين المصري والفرنسي فيما يتعلق بما هو على الأرض في قطاع غزة، لافتا إلى أن هذا الموقف المشترك يأتي في مقابل الاجتماع المزمع اليوم بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نيتنياهو.



وأكد أن هذا الموقف المشترك ينضم إلى التحركات الداعمة للموقف المصري الذي يقود المواقف العربية بشأن الحرب على غزة، خاصة بعد انضمام الملك عبدالله بن الحسين إلى دعم المطالب العربية في مواجهة ما يقوم به الاحتلال الاسرائيلي من خروقات غير مسبوقة للمواثيق الدولية؛ كان آخرها ما جرى الكشف عنه من فضيحة إعدام المسعفين الفلسطينيين والذي نشرته صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، وتأكد من خلاله تعمد الجيش الاسرائيلي إعدام ما يقرب من ١٥ مسعفا ورجل إطفاء بالرصاص في جريمة حرب متكررة منذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة في السابع من أكتوبر من العام قبل الماضي والتي مضى عليها ١٩ شهرا، فضلا عن قصف خيمة الصحفيين أمس والتي لا تضم أية تحصينات ولا تمثل هدفا للعمليات العسكرية ليتم حرقها ومقتل وإصابة عدد من الصحفيين.

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