أمين عام الشيوخ يشارك باجتماع جمعية الأمناء العامين للبرلمانات الوطنية بأوزبكستان

شارك المستشار محمود إسماعيل عتمان، الأمين العام لمجلس الشيوخ، في اجتماع جمعية الأمناء العامين للبرلمانات الوطنية.

الجمعية العامة الـ150 للاتحاد البرلماني الدولي، والمنعقدة في أوزبكستان

جاء ذلك على هامش مشاركته في أعمال الجمعية العامة الـ150 للاتحاد البرلماني الدولي، والمنعقدة في أوزبكستان خلال الفترة من 6 إلى 9 أبريل الجاري.

وخلال مشاركته ألقى الأمين العام لمجلس الشيوخ، كلمة خلال بعنوان: "تلبية توقعات البرلمانيين الشباب".

الشباب نبض الأوطان

وأكد أمين عام الشيوخ، أن الشباب هم نبض الأوطان، وحاضرها المتجدد، والقوة الدافعة لمسيرة البناء والتقدم، وهم من يصنعون مستقبل الشعوب.

الرئيس عبد الفتاح السيسي أولى الشباب اهتمامًا بالغًا

وشدد المستشار محمود عتمان، على أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أولى الشباب اهتمامًا بالغًا، ويسّر لهم كل السبل الممكنة إيمانًا من سيادته بأنهم عماد الدولة وأساس قوتها، وطريقها نحو النهوض والتطور.

الدستور المصري حرص على تعزيز مشاركة الشباب في الحياة السياسية

وقال أمين عام الشيوخ: ومن هذا المنطلق، حرص المشرع الدستوري المصري على تعزيز مشاركة الشباب في الحياة السياسية، من خلال تمثيلهم في البرلمان وضخ دماء جديدة في شرايين العمل العام.

وأشار الأمين العام لمجلس الشيوخ، إلى أن المجلس يشهد تمثيلًا ملحوظًا للشباب، حيث يبلغ عددهم 30 عضوًا من أصل 300 عضو، مما يعكس حرص الدولة على تمكين هذه الفئة الحيوية.

مجلس الشيوخ استضاف على مدار ثلاث سنوات 450 شابًا من القادة الدوليين المشاركين في برنامج منحة ناصر الدولية

وفي سياق تعزيز الدور العالمي للشباب، أوضح أن مجلس الشيوخ المصري استضاف، على مدار ثلاث سنوات، 450 شابًا من القادة الدوليين المشاركين في برنامج منحة ناصر الدولية، وهم شباب ينتمون إلى دول متعددة وخلفيات ثقافية متنوعة، حيث قدّم لهم المجلس الدعم الكامل، من خلال لقاءات مباشرة جمعتهم بعدد من أعضاء المجلس، وخاصة من فئة الشباب.

تمكين البرلمانيين الشباب ليس ترفًا بل ضرورة حتمية لبناء مستقبل أكثر إشراقًا

وفي ختام كلمته، أكد أن تمكين البرلمانيين الشباب ليس ترفًا، بل ضرورة حتمية لبناء مستقبل أكثر إشراقًا، وصناعة قادة قادرين على مواجهة التحديات، مشددًا على أن الشباب هم أمل الأوطان وركيزة نهضتها.

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