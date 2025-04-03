الخميس 03 أبريل 2025
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سياسة

تفاصيل لقاء حنفي جبالي مع رئيسة مجلس الشيوخ في أوزبكستان

رئيس مجلس النواب،
رئيس مجلس النواب، فيتو

 التقى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب اليوم الخميس، مع تنزيلا نارباييفا رئيسة مجلس الشيوخ في جمهورية أوزبكستان.

وذلك في مُستهل مشاركته في أعمال الجمعية العامة ١٥٠ للاتحاد البرلماني الدولي، والمنعقدة في جمهورية أوزبكستان.

استهل المستشار الدكتور حنفي جبالي اللقاء بتقديم التهنئة لرئيسة مجلس الشيوخ الأوزبكي على النجاح في استضافة وتنظيم اجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي في دورتها المائة والخمسين.

 

العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين

 وعلى الصعيد الثنائي، أشاد المستشار الدكتور رئيس مجلس النواب بالزخم الإيجابي الذي تشهده العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، في ضوء حرص قيادتي البلدين على تعزيز التعاون والتنسيق المستمر خدمةً لمصالح الشعبين الصديقين.

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وبرلمانيًا، أشاد المستشار الدكتور حنفي جبالي بالعلاقات البرلمانية الثنائية المصرية الأوزبكية، والتي تُعد انعكاسًا بارزًا للعلاقات التاريخية الوثيقة والمتميزة، مُبديًا التطلع لتعزيز أنشطة جمعية الصداقة البرلمانية، فضلًا عن تبادل الخبرات التشريعية والتنسيق أمام المحافل البرلمانية الدولية والإقليمية.
 

رئيسة مجلس الشيوخ الأوزبكي

من جانبها، أبدت تنزيلا نازباييفا رئيسة مجلس الشيوخ الأوزبكي اعتزازها بالمشاركة البرلمانية المصرية رفيعة المستوى في اجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي والتي تستضيفها أوزبكستان، مؤكدة أن مصر دولة شقيقة وصديقة، وأن قيادة البلدين لديهما إرادة جادة وصادقة لتعزيز تلك العلاقات الراسخة إلى آفاق أرحب على كافة المستويات، كما أكدت على ضرورة دفع العلاقات البرلمانية المصرية الأوزبكية قُدمًا بما يساهم في تعزيز العلاقات بين البلدين الصديقين.

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