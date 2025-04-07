الشيوخ يحيل دراسة بشأن تطوير النظام الجمركي لرئيس الجمهورية

وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، وكيل المجلس، على إحالة تقرير اللجنة الاقتصادية عن الدراسة المقدمة من النائب محمد أبو غالي بشأن تطوير النظام الجمركي المصري مع دراسة تحليلية لقياس زمن الإفراج في الجمارك المصرية، إلى رئيس الجمهورية.

تعزيز دور النافذة الواحدة ونظام التسجيل المسبق للشحنات

كما وافق الشيوخ على إحالة طلب مناقشة عامة بشأن استيضاح سياسة الحكومة ممثلة في وزارة المالية، بشأن آليات الوزارة في تعزيز دور النافذة الواحدة ونظام التسجيل المسبق للشحنات لاستيفاء جميع المتطلبات التنظيمية للإفراج الجمركي، إلى لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار لبحثها وإعداد تقرير عنها للعرض على المجلس.

وقال المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي: إن الحكومة تولي أهمية كبيرة لملف تطوير المنظومة الجمركية في الفترة الأخيرة، من خلال المزيد من التيسير في الإجراءات.

مناقشة ملفات الإفراج الجمركي أمام مجلس الشيوخ

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، وكيل المجلس، أثناء مناقشة دراسة مقدمة من النائب محمد أبو غالي بشأن "تطوير النظام الجمركي المصري مع دراسة تحليلية لقياس زمن الإفراج في الجمارك المصرية"، وطلب مناقشة عامة بشأن استيضاح سياسة الحكومة ممثلة في وزارة المالية، بشأن آليات الوزارة في تعزيز دور النافذة الواحدة ونظام التسجيل المسبق للشحنات لاستيفاء جميع المتطلبات التنظيمية للإفراج الجمركي.

اجتماعات أسبوعية في الحكومة بشأن الإفراج الجمركي

وكشف وزير الشئون النيابية، أن هناك اجتماعات بشكل أسبوعي لمتابعة تنفيذ الإجراءات والتيسيرات وتطبيقها في شأن تطوير المنظومة الجمركية.

تيسيرات كبيرة لتسهيل إجراءات الإفراج الجمركي في مصر

وأكد الوزير، أن الموقع الجغرافي المتميز الذي تتميز به مصر يقتضي متابعة التيسيرات في الإجراءات، مؤكدا أهمية دراسة مجلس الشيوخ في شأن الإفراج الجمركي، لاسيما وأنها تمت بشكل عملي وعلمي حقيقي.

اجتماعات متكررة في الحكومة بشأن الإفراج الجمركي

ولفت وزير الشئون النيابية، إلى أن ملف الإفراج الجمركي وتسهيل الإجراءات الخاصة به، يحظى بمساحة اهتمام كبيرة من الحكومة، متابعا: تكاد تكون الاجتماعات متكررة بنحو أسبوعيا، وهناك حرص كبير على التوسع في التيسيرات الجمركية وتيسير الإجراءات وأن تكون التيسيرات ذات طبيعة اقتصادية منتجة.

منافسة دول العالم لتسهيل إجراءات الإفراج الجمركي

وقال وزير الشئون النيابية: دول العالم تتسابق فيما بينها في هذا الأمر، الشحنة الجمركية وحجم التيسيرات واختصار الإجراءات والمدد، قائلا: نتابع هذه الدول، ووزارتي الاستثمار والمالية تضع أمامها الإجراءات واختصار الإجراءات بما يؤثر على ترتيب مصر وزيادة تنافسيتها.

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