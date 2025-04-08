احذر الطريق مراقب، تحرير أكثر من 48 ألف مخالفة مرورية خلال 24 ساعة

شن ضباط الإدارة العامة للمرور بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن، حملات موسعة؛ لتحقيق الانضباط المروري في الشارع المصري والحد من وقوع الحوادث على الطرق.

وأسفرت جهود الحملات - التي شنت تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية على مدى الـ 24 ساعة الماضية – عن تحرير قرابة 48 ألفا و359 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 38 ألفا و340 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و883 مخالفة السير بدون تراخيص، 10 مخالفات موقف عشوائي، مخالفات التحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة، و6 مخالفات لشروط التراخيص، 70 مخالفة دراجة نارية.

تحرير 48 ألفا و359 مخالفة مرورية متنوعة خلال حملات بالطرق

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وواصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية وتحقيق الانضباط المروري بالشارع المصري.

مخالفات مرورية تعرضك للحبس

عدم وضع اللوحات المعدنية للمركبة في المكان المقرر لها.

قيادة مركبة آلية بسرعة تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة.

قيادة مركبة آلية غير مرخص بها أو كانت رخصتها قد انتهت مدتها أو سحبت رخصتها أو لوحتها المعدنية.

قيادة مركبة آلية بدون رخصة قيادة أو برخصة لا تجيز قيادتها أو برخصة انتهى أجلها أو تقرر سحبها أو إيقاف سريانها.

عدم حمل مركبة النقل السريع للوحات المعدنية المنصرفة لها أو استعمال لوحات معدنية غير خاصة بها.

قيادة مركبة آلية خالية من الفرامل بنوعيها أو كانت جميع فراملها أو إحداها غير صالحة للاستعمال.

تعمد إثبات بيانات غير صحيحة فى النماذج أو الطلبات المنصوص عليها فى هذا القانون.

تعمد تعطيل حركة المرور بالطرق أو إعاقتها.

ونص القانون في المادة ( 75) على: مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة فى هذا القانون أو بأية عقوبة أشد فى أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلا من الأفعال السالفة الذكر.

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