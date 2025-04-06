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حوادث

الدفاع المدني يبحث عن ضحايا أسفل عقار انهار في أبو النمرس وانتشال جثة طفلة

انهيار عقار جزئي
انهيار عقار جزئي في أبو النمرس ووقوع مصابين، فيتو

تكثف قوات الدفاع المدني من إدارة الحماية المدنية بمديرية أمن الجيزة جهودها في البحث عن ضحايا أسفل عقار سكني انهار جزئيا في دائرة مركز شرطة أبو النمرس، وتمكنت من انتشال جثة طفلة من تحت الأنقاض كما تم إنقاذ سيدة وتم نقلهما للمستشفى العام للعلاج.

ودفعت الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بفرق الإنقاذ لمكان الواقعة تحسبًا لوجود أي مصابين أو ضحايا آخرين أسفل أنقاض العقار.

وتلقى اللواء هاني شعراوي، مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن الجيزة، إخطارًا من المقدم مصطفى المهدي رئيس مباحث قسم شرطة أبوالنمرس، يفيد بانهيار جزئي لعقار سكني في دائرة القسم، وفور تلقي البلاغ انتقلت قوة أمنية إلى مكان الواقعة مدعومة بسيارات الإسعاف، فيما دفعت الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بفرق الإنقاذ إلى مكان الواقعة.

وفرضت الأجهزة الأمنية كردونًا أمنيًا بمحيط العقار المنهار لمنع اقتراب المواطنين تجنبًا لإصابتهم، وتبين من الفحص أن الانهيار حدث في جزء من العقار ما أدى إلى مصرع طفلة وإصابة سيدة بكسور متفرقة بالجسد، ونقلت سيارات الإسعاف السيدة إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، فيما تم إيداع جثة المتوفاة داخل مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.


وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وأخطر اللواء سامح الحميلي مساعد أول وزير الداخلية مدير أمن الجيزة، فيما تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات، للوقوف على ملابسات الواقعة ومعرفة السبب وراء الانهيار.

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قوات الدفاع المدني الحماية المدنية مركز شرطة أبو النمرس العقار

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