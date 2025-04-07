انتداب المعمل الجنائي لمعاينة حريق شقة في عين شمس

أمرت نيابة عين شمس بانتداب المعمل الجنائي لمعاينة شقة سكنية في أحد العقارات نشب بها حريق، دون وقوع أي إصابات، لبيان الأسباب وحصر التلفيات والخسائر، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة اجراء التحريات حول الواقعة.



حريق شقة في منطقة عين شمس



كانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة، تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية بأحد العقارات بدائرة قسم شرطة عين شمس، وعلى الفور دفعت قوات الحماية المدنية بالقاهرة بسيارة إطفاء لمكان الحريق.

وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقي المجاورات وتمت عملية إخماد الحريق.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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