حريق هائل يلتهم 3 أكشاك بسوق المحلة (صور)

شهدت منطقة العباسي الجديد، أمام مدرسة صفية زغلول بسوق المحلة الكبرى في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء حريقًا هائلًا أسفر عن تفحم 3 أكشاك بالكامل، دون وقوع إصابات بشرية.

تلقت قوات الحماية المدنية بـ محافظة الغربية بلاغًا يفيد باندلاع النيران في عدد من الأكشاك داخل السوق، حيث انتقلت على الفور سيارات الإطفاء إلى موقع الحادث، وتمكنت من السيطرة على ألسنة اللهب ومنع امتدادها إلى الأكشاك المجاورة والمحال التجارية.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وجاري تحديد أسباب الحريق بالتعاون مع الأدلة الجنائية، وسط متابعة ميدانية من مسؤولي الحي والأجهزة التنفيذية بمحافظة الغربية.

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