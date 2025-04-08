أبرز نصائح خبراء أمن المعلومات للوقاية من انقطاعات الشبكات

تشكّل انقطاعات الشبكات تحديًا جسيمًا للشركات، إذ تتسبب في تعطيل الإنتاجية وتراجع الإيرادات وفقدان ثقة العملاء حيث كشفت الأبحاث أن غالبية الشركات (71%) تستغرق ما بين ساعة إلى خمس ساعات لاستعادة عملياتها بعد انقطاع الشبكة، في حين أن شركة واحدة من بين كل عشر شركات (12%) قد تحتاج إلى يوم عمل كامل أو أكثر، وخلال السطور التالية نستعرض نصائح خبراء أمن المعلومات للوقاية من انقطاع الشبكات.

أسباب انقطاع الشبكات

- يقصد بانقطاع الشبكة الفترة الزمنية التي تصبح فيها الشبكة غير متاحة أو تتعطل عن العمل، وغالبًا ما يحدث ذلك نتيجة لأعطال في الأجهزة، أو خلل في البرمجيات، أو أخطاء بشرية، أو حتى بسبب الكوارث الطبيعية. وتُعد المعدات المتقادمة أو ضعف الصيانة أو الارتفاع المفاجئ في التيار الكهربائي من الأسباب الشائعة لهذه المشكلة. كما يمكن للأخطاء البرمجية أن تتسبب في تعطيل وظائف الشبكة.

- يشكل العامل البشري أيضًا سببًا رئيسيًا في حدوث انقطاعات الشبكة. حيث يمكن أن تؤدي الأخطاء في ضبط الإعدادات، أو سوء التعامل مع المعدات، أو الحذف غير المقصود للبيانات الحيوية إلى تعطل الشبكة. علاوة على ذلك، يمكن للهجمات السيبرانية، مثل هجمات حجب الخدمة الموزعة (DDoS) أو الإصابة بالبرمجيات الخبيثة، أن تقوّض أمن الشبكة وتتسبب في تعطلها. وقد تؤدي العوامل البيئية، مثل الكوارث الطبيعية (كالعواصف أو الفيضانات)، والحوادث العرضية، أو انقطاع التيار الكهربائي، إلى حدوث انقطاعات في الشبكة.

من المهم أن يكون لدى الشركات خطة جاهزة لاستعادة شبكتها بسرعة وفعالية بعد حدوث الانقطاع.

- ووفقا ل كاسبرسكي فإنه يوصى للشركات، للتعافي من انقطاع الشبكة وحماية أنفسهم من الاضطرابات المستقبلية تحديد السبب. تتمثل الخطوة الأولى في التعافي من انقطاع الشبكة في تحديد السبب الجذري للمشكلة. قد يتضمن ذلك استكشاف وإصلاح مشكلات الأجهزة والبرمجيات، وفحص التغييرات أو التحديثات التي تمت مؤخرًا، وتحليل سجلات الشبكة.

- التواصل مع كافة الأطراف المعنية. من الضروري إبقاء الجميع على اطلاع مستمر بشأن الانقطاع، بما يشمل الموظفين والعملاء والموردين والشركاء الآخرين. يمكن للتواصل الفعال والفوري أن يساعد في إدارة التوقعات والحد من تداعيات الانقطاع.

- تفعيل أنظمة النسخ الاحتياطي. للوقاية من انقطاعات الشبكة مستقبلًا، ينبغي على الشركات توفير أنظمة احتياطية ونسخ احتياطية جاهزة للاستخدام. قد يتضمن ذلك خوادم احتياطية، ومعدات الشبكة، وحلول تخزين البيانات التي يمكن تشغيلها في حال حدوث انقطاع.

- المراقبة والفحص الدوري. تساعد المراقبة والفحص الدوري للبنية التحتية للشبكة في اكتشاف المشكلات المحتملة قبل تطورها إلى انقطاع شامل. ينبغي على الشركات وضع بروتوكولات لمراقبة أداء الشبكة، وإجراء الفحوصات الدورية، وتطبيق التدابير الأمنية للحماية من التهديدات السيبرانية.

- وضع خطة متكاملة للتعافي من الكوارث. تحدد خطة التعافي من الكوارث الإجراءات اللازمة لاستعادة عمل الشبكة في حال حدوث انقطاع جسيم أو كارثة. ينبغي أن تشتمل هذه الخطة على إجراءات النسخ الاحتياطي واسترجاع البيانات، واستعادة النظام، وآليات التواصل مع أصحاب المصلحة.

التحديث المستمر للأجهزة

- تحديث الأجهزة باستمرار من الضروري تعزيز أداء الشبكة. ما يقارب ثلث المؤسسات (31%) تتبع معدلًا منخفضًا أو تفتقر إلى جدول رسمي لاستبدال أجهزة التوجيه ومعدات مقر العميل (CPEs) التي تساعد في توفير وصول آمن إلى الشبكات وتتيح الربط بين المواقع المختلفة.

- استخدام الحلول المتخصصة لإنشاء شبكات موثوقة والحفاظ على استمرارية الأعمال الموزعة جغرافيًا، يُوصى باستخدام حلول متخصصة لإدارة الشبكة المؤسسية بالكامل من خلال وحدة تحكم موحدة، مما يعزز أداء تطبيقات الشركات ويعمل على دمج قنوات الاتصال المنفصلة ووظائف الشبكة.

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