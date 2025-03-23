جامعة القناة تطلق دورة الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي لطلابها

يعلن مركز إعداد القادة بجامعة قناة السويس،عن فتح باب التقديم لدورة "الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي"، والتي تُنظم لصالح الجامعة بمقر المركز.

المشرفون على إقامة الدورة

تُقام الدورة تحت رعاية الدكتور ناصر سعيد مندور، رئيس جامعة القناة، وإشراف عام الأستاذ الدكتور محمد عبد النعيم، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، فيما يتولى الإشراف التنفيذي الأستاذ الدكتور محمد فتوح غنيم، مدير مركز إعداد القادة والمشرف العام على الدورة، إلى جانب تنسيق الأستاذ المساعد الدكتورة رنا محمد عبد العال، أستاذ العلوم السياسية المساعد بالجامعة.

موعد انطلاق الدورة

تنطلق فعاليات الدورة في الفترة من 3 إلى 7 مايو 2025، يوميًا من الساعة الثانية ظهرًا حتى الرابعة عصرًا، بمقر مركز إعداد القادة بالطابق الرابع في الإدارة العامة لرعاية الشباب.

وتستهدف الدورة طلاب مرحلتي البكالوريوس والليسانس بجامعة قناة السويس، وطلاب الدراسات العليا بالجامعة والجامعات الأخرى، إلى جانب خريجي الجامعات والمعاهد العليا، والعاملين بجامعة قناة السويس، وأعضاء هيئة التدريس، فضلًا عن العاملين بالقطاعين الحكومي والخاص.

ويُشترط للالتحاق بالدورة أن يكون المشارك مقيدًا بإحدى الكليات أو حاصلًا على مؤهل عالٍ (بكالوريوس أو ليسانس)، بالإضافة إلى اجتيازه دورة "الاستراتيجية والأمن القومي"، مع ضرورة تقديم شهادة تثبت ذلك. كما يُلزم المشاركون بالحضور بنسبة 100% دون تغيب أو اعتذار، مع تقديم صورة بطاقة الرقم القومي وسداد الرسوم المقررة.

الحرص على تلبية احتياجات الطلاب التدريبية

و من جانبه قال الأستاذ الدكتور ناصر سعيد مندور، رئيس جامعة قناة السويس، أن الجامعة حريصة على تقديم برامج تدريبية متطورة تلبي احتياجات العصر، مشيرًا إلى أن هذه الدورة تأتي في إطار تعزيز القدرات الرقمية للمشاركين، وتمكينهم من التعامل مع التحديات الأمنية الحديثة المرتبطة بالفضاء الإلكتروني، وهو ما يعكس التزام الجامعة بدورها في إعداد كوادر قادرة على حماية الأمن المعلوماتي للدولة ومؤسساتها.

من جانبه، أوضح الأستاذ الدكتور محمد عبد النعيم، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن دورة "الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي" تمثل خطوة هامة في تزويد المشاركين بالمعرفة المتخصصة في هذا المجال الحيوي.

مشيرًا إلى أن الأمن السيبراني أصبح عنصرًا أساسيًا في حماية البيانات والمعلومات، خاصة في ظل التطورات التكنولوجية المتسارعة. وأضاف أن الجامعة، من خلال مركز إعداد القادة، تسعى إلى توفير بيئة تعليمية متكاملة تسهم في رفع مستوى الوعي التقني والأمني لدى الطلاب والخريجين والموظفين على حد سواء.

وفي السياق ذاته، أكد الأستاذ الدكتور محمد فتوح غنيم، مدير مركز إعداد القادة، أن هذه الدورة تعد فرصة متميزة للمشاركين لاكتساب مهارات متقدمة في مجالي الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي، موضحًا أن المركز يسعى دائمًا إلى تقديم دورات نوعية تواكب المتطلبات الحديثة لسوق العمل.

وأشار إلى أن التسجيل متاح حتى الخميس 17 أبريل 2025 عبر النموذج الإلكتروني، مع ضرورة الانضمام إلى مجموعة الواتساب الخاصة بالدورة. كما تنتهي مهلة سداد الرسوم يوم الأحد 27 أبريل 2025، مع إعطاء الأولوية بأسبقية الحجز.

تم تحديد رسوم الاشتراك بمبلغ 550 جنيهًا لمنتسبي الجامعة من طلاب وعاملين وأعضاء هيئة تدريس، و600 جنيه لطلاب الدراسات العليا، و650 جنيهًا لموظفي القطاع الحكومي المرشحين من جهات عملهم، فيما تبلغ قيمة الاشتراك 700 جنيه للموظفين الحكوميين غير المرشحين، والعاملين بالقطاع الخاص، والخريجين.

للتسجيل، يمكن للمهتمين تعبئة النموذج عبر الرابط التالي:



كما يمكن الانضمام إلى مجموعة الواتساب الخاصة بالدورة عبر الرابط التالي:



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