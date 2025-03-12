حقيقة اختراق طالب مصري لـ تويتر.. خبير فرنسي يتهمه بشن هجوم إلكتروني.. وأيلون ماسك يعترف بأكبر قرصنه في تاريخ المنصة

اختراق منصة أكس، في تطور جديد للكشف عن القراصنة الذين قاموا بأكبر هجوم على منصة "أكس"، تويتر" سابقًا، والتي عملت على شل حركة المنصة لعدة ساعات في العالم، اتهم خبير فرنسي في مجال الأمن السيبراني طالب مصري متخصص في الذكاء الاصطناعي بكلية الذكاء الاصطناعي بكفر الشيخ ويدعى "م.هـ"، بأنه هو الذي يقف وراء هذا الهجوم الأكبر في تاريخ اختراق "تويتر".

طالب مصري متخصص في الذكاء الاصطناعي يخترق أكس

ويبحث العديد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي والمتخصصين في مجال الأمن السيبراني، عن حقيقة قيام طالب مصري متخصص في الذكاء الاصطناعي بعمل هذا الاختراق الكبير، والذي أحدث ارتباك لدى منصة الملياردير الأمريكي أيلون ماسك "أكس".

باحث فرنسي يتهم طالب مصري باختراق أكس، فيتو



بداية الحكاية كانت أول أمس الأثنين، عندما توقف موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" لدى آلاف المستخدمين في العالم، وتلقى التطبيق ما يقرب من 28570 تقريرًا عن انقطاع الخدمة، وأبلغ حوالي 57% من المستخدمين عن وجود مشكلات في التطبيق، بينما أبلغ 32% عن وجود مشكلات في الموقع.

باحث فرنسي يتهم طالب مصري باختراق تويتر

لكن جاءت الصدمة، عندما أكد باحث أمني فرنسي أن قراصنة من "العاصفة المظلمة Dark Storm" تقف وراء الهجوم الإلكتروني على منصة إيلون ماسك "إكس"، وأن بحثه قاده إلى أن طالب مصري يُدعى "م. هـ"، طالب بكلية الذكاء الاصطناعي في كفر الشيخ ويعيش في الجيزة هو من قام بعمل القرصنه على "أكس".



وكتب الرئيس التنفيذي لشركة التحقيقات الفرنسية المتخصّصة في الاستخبارات المفتوحة (OSINT)، ويدعى بابتست روبرت، تغريدة عبر "تويتر"، أدعى فيها أن "الهجمات الإلكترونية التي تعرضت لها منصة "أكس" نفذها طالب جامعي مصري يدعى (م. هـ"، وادعى أن هجمات الطالب الطالب المصري مدعومة من روسيا، وأن الطالب داعم للقضية الفلسطينية.

اتهام الباحث الفرنسي بابتست روبرت جاء عبر عدة تغريدات وجهها للملياردير الأمريكي أيلون ماسك، قال فيها "مرحبا أيلون ماسك، لقد حددت هوية الأشخاص المسؤولين عن هجوم DDoS على X أمس، أنا موجود حاليًا في واشنطن وسأكون في مبنى أيزنهاور غدًا (لأمر آخر). هل ترغب في الاجتماع؟ وفي هذه الأثناء، دعني أشرح لقد حان وقت OSINT!"

اتهام طالب مصري بأكبر اختراق في تاريخ تويتر

وتابع مدير التحقيقات الفرنسية المتخصّصة في الاستخبارات المفتوحة (OSINT) قائلًا: "أعلنت مجموعة تدعى فريق دارك ستورم "Dark Storm Team" أمس مسؤوليتها عن هجوم DDoS على تويتر. كان زعيمهم، MRHELL112 على Telegram، قد استخدم في السابق أسماء مستخدمين مثل Darkcrr، وGLITCHAT1، وGLITCHcracker."

وزعم الباحث الفرنسي أنه عند بحثه "في مرحلة ما، وجدنا هذا البريد الإلكتروني: drsinaway.crypto@gmail.com. باستخدام ttp://predictasearch.com، حصلنا على تلميح الهاتف هذا: +20 1• ••••1939. رقم الهاتف الخاص بحساب DrSinaway الرسمي على Instagram هو +••••••••••39. نحن على الطريق الصحيح!"



وقال في مزاعمه "لدى هذا الرجل ملف تعريف على Linktree: https://linktr.ee/dr.sinaway مع السيرة الذاتية: لقد بحثت عن هذه السيرة الذاتية على جوجل ووجدت حساب الفيسبوك لطالب مصري اسمه محمد."

واتهم الباحث الفرنسي الطالب المصري باختراق تويتر، فقال "بحثت عن "إذاBrain Hack - KSU" على موقع لينكدإن، ستجد صفحة بها أشخاص مرتبطين، ومن بينهم صديقنا "م.هـ"، وهو طالب شاب يقيم في الجيزة."



وتمادى الباحث الفرنسي في مزاعمه واتهامه قائلًا: "باستخدام اسم مستخدم قديم، كان "م" يبحث عن فريق في الفترة من أغسطس إلى سبتمبر 2023. واختار الانضمام إلى قناة تيليجرام مرتبطة بهجمات الحرمان من الخدمة الموزعة (DDoS) للتحالف مع مجموعة روسية، مدعيًا أنها "لصالح روسيا والعالم العربي.. لا يعمل م." بمفرده؛ بل لديه شريك واحد على الأقل. ولكن هذه قصة سنتحدث عنها في يوم آخر.".

ماسك يتهم أوكرانيا والفرنسي يرجع في اتهامه

لكن الملياردير الأمريكي أيلون ماسك تحدث، أمس الثلاثاء، مرجحًا أن الهجوم الذي استهدف منصة "أكس"، والذي يُعد الأكبر في تاريخها، يقف وراءه "دولة" وليس مجرد مجموعة من القراصنة العاديين، ملمحًا إلى أن الهجوم الإلكتروني على منصة "أكس" قادم من أوكرانيا.

أيلون ماسك يتهم أوكرانيا، فيتو



وقام الباحث الفرنسي باتيست روبرت، الذي اتهم الطالب المصري (م.هـ) بالهجوم على منصة إكس، أول أمس، بسحب اتهامه، معللًا أن الهجوم استخدم فيه بنية تحتية متطورة، تتجاوز إمكانيات وقدرات طالبين مصريين.، وكتب ذلك في تدوينة عبر حسابه الشخصي.

اتهم الباحث الفرنسي في المصادر المفتوحة للطالب المصري أثار جدلًا واسعًا بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، وخاصة أن العديد من المواقع تناقلته على لسان الباحث، مؤكدة مزاعمه وأن الطالب المصري هو المتهم بهذا الاختراق الأكبر لمنصة "أكس"

رسائل تهديد للطالب المصري عبر بريده الالكتروني

تعرض الطالب المصري (م.هـ) لهجوم كبير ورسائل تهديد، حيث كتب صديقه ويدعى أحمد والي عبر حسابه بـ تويتر "م. هـ صديقي وزميلي في الكلية، ولا علاقة له بالاعتداء، لأن هذا ليس مجال تخصصه، ومع ذلك، يتلقى تهديدات عبر الرسائل والبريد الإلكتروني. أتمنى أن تتحقق السلطات من هذه الادعاءات وتوقف الترهيب. م. مجرد طالب ليس له أي علاقة."



وطالب العديد من الأصدقاء بأن يقوم الطالب محمد هـ بعمل مقطع فيديو لنفي ما اتهمه به الباحث الفرنسي.

أكبر اختراق لـ تويتر في تاريخه

جدير بالذكر أن منصة "إكس"، "تويتر" سابقًا، التي يمتلكها الملياردير الأمريكي إيلون ماسك واجهت أكبر قرصنه لها في تاريخها منذ يومين، ما جعل آلاف الأشخاص غير قادرين على الوصول إلى المنصة.

أكبر اختراق لـ تويتر، فيتو



وزعمت مجموعة القرصنة الإلكترونية المؤيدة للفلسطينيين وتدعي "Dark Storm" أنها اخترقت موقع تويتر، أول أمس الاثنين، ويأتي هذا بعد أن ادعى الرئيس التنفيذي لشركة "أكس" إيلون ماسك أن منصة التواصل الاجتماعي تعرضت لهجوم إلكتروني ضخم "تم باستخدام الكثير من الموارد"، كما كتب. "إما أن تكون مجموعة كبيرة ومنسقة أو دولة متورطة".

وتوقفت منصة "أكس" لدى آلاف المستخدمين على مستوى العالم، بحسب موقع Downdetector.com، وبحلول الساعة 5:40 مساءً، كان التطبيق قد تلقى ما يقرب من 28570 تقريرًا عن انقطاع الخدمة، وفقًا لما وجده الموقع. وأبلغ حوالي 57% من المستخدمين عن وجود مشكلات في التطبيق، بينما أبلغ 32% عن وجود مشكلات في الموقع.



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