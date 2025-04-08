الثلاثاء 08 أبريل 2025
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تريند

بعد فصلها من مايكروسوفت، أول عرض عمل لـ ابتهال أبو السعد والمقاطعة عقاب النشطاء للشركة

المبرمجة ابتهال أبو
المبرمجة ابتهال أبو السعد، فيتو

أثار فصل شركة "مايكروسوفت" للمبرمجة المغربية ابتهال أبو السعد وزميلتها الهندية فانيال أغراوال، جدلًا واسعًا بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، وخاصة أن ابتهال كشفت تزويد الشركة لجيش الاحتلال الإسرائيلي بتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، ومشاركة الشركة في الإبادة الجماعية للفلسطينين في غزة.

المبرمجة ابتهال أبو السعد تتصدر التريند بعد فصلها

تصدر اسم المبرمجة "ابتهال أبو السعد" التريند عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ومؤشر البحث الأشهر "جوجل"، لتأتي المفاجأة، حيث كشف النشطاء عن بعض العروض التي تلقتها ابتهال للعمل، بعد فصلها من مايكروسوفت.

ابتهال أبو السعد تحتج على تزويد مايكروسوفت بالبرامج لجيش الاحتلال، فيتو
ابتهال أبو السعد تحتج على تزويد مايكروسوفت بالبرامج لجيش الاحتلال، فيتو


كما عبر النشطاء عن غضبهم لطرد ابتهال أبو السعد من شركة "مايكروسوفت"، وفي محاولة لمعاقبة الشركة، قام النشطاء بالبحث عن بديل لـ مايكروسوفت يمكن الاعتماد عليه لمقاطعة مايكروسوفت.
ورد الخبراء المتخصصين في البرمجة، كاشفين عن برامج أخري بديل لمايكروسوفت يمكن الاعتماد عليها، قائلين: "يوجد بدائل لمايكروسوفت يمكن الاعتماد عليها للمقاطعة... يمكن تجربة لينكس (أوبونتو أو مينت) كنظام تشغيل، وليبر أوفيس للمكتب، أو نكست كلاود للتخزين السحابي، فايرفوكس كمتصفح، وبروتون ميل للبريد، وقد نحتاج للتكيف مع الأنظمة الجديدة، لكنها تقلل الاعتماد على مايكروسوفت وتتماشى أكثر مع قيم معارضة شراكاتها العسكرية."

عبرت دكتورة التخطيط الاستراتيجي بماليزيا، السهاد البوسعيدي عن غضبها لـفصل المبرمجة ابتهال أبو السعد فقالت: "من المؤسف أن تتحول الاعتراضات السلمية والواعية إلى مخالفات يعاقَب عليها، في وقت تتورط فيه هذه التقنيات بشكل مباشر في حروب تنتهك فيها حقوق الإنسان بشكل سافر. الدعم التقني للآلة العسكرية الإسرائيلية ليس مسألة تجارية فقط، بل هو موقف سياسي بامتياز، والمسؤولية فيه لا تتوقف عند الحكومات فقط، بل تمتد إلى الشركات والمطورين."

أول عرض عمل لـ إبتهال أبو السعد


وعبر بعض النشطاء عن غضبهم لطرد المبرمجة إبتهال أبو السعد من ميكروسوفت بعد كشفها للحقائق، قائلين: " سيحكي التاريخ أنه في زمن سكت فيه الجميع، كانت هناك امرأة تُدعى ابتهال أبو السعد، قلبها مؤمن، ولسانها لا يعرف الخوف. وقفت في وجه أضخم كيان تكنولوجي يدعم الظلم، ونطقت كلمة الحق في وقت الكل كان بيحسبها! قالتها وسمعها السما! دعاء أكتر من مليار إنسان نطق بـ"اللهم عليك بهم"

مايكروسوفت تفصل ابتهال أبو السعد، فيتو
مايكروسوفت تفصل ابتهال أبو السعد، فيتو


وكانت أول العروض التي تلقتها ابتهال أبو السعد من عبدالله الدبوس المؤسس والرئيس التنفيذي لـ MyFatoorah لتعزيز حلول التكنولوجيا المالية في الكويت، الذي قال: "حاولنا التواصل مع إبتهال أبو السعد لنقدم لها عرض وظيفي وجدنا حسابها في LinkedIn محذوف طبعا غير مستغرب لأن LinkedIn مملوكة لـ مايكروسوفت".


وعلق بعض النشطاء على العروض التي يمكن أن تنهال على المبرمجة إبتهال أبو السعد بعد فصلها من مايكروسوفت قائلين: "راح تنهال عليها العروض من الأحرار. والله ما ترك المؤمن أمرًا فيه شر للبشر إلا عوضه الله بخير منه ولو بعد حين. هي تجارب حقيقية مرت بنا وليس مقولة عابرة أو عزاء لابتهال بترك مايكروسوفت" 

المبرمجة فقدت وظيفتها بمبلغ 15 ألف دولار

 
وكشف البلوجر الفلسطيني خالد صافي حقائق عن وظيفة المبرمجة ابتهال أبو السعد، التي تم فصلها منها، فقال: "ربما صادفكم خبر فصل المهندسة المغربية ابتهال أبو السعد وزميلتها فانيا أغراوال من شركة Microsoft مؤخرًا. البعض تفاعل، كتب تعليقًا، وضع إعجابًا.. ثم مضى."

فصل ابتهال أبو السعد يثير الجدل، فيتو
فصل ابتهال أبو السعد يثير الجدل، فيتو


وتابع خالد صافي "لكن دعونا نتوقف لحظة لنقرأ الحدث من زاويته المهنية والتقنية.. ابتهال ليست موظفة في شركة محلية ناشئة، بل مهندسة برمجيات في مايكروسوفت، إحدى أكبر شركات التكنولوجيا في العالم.. نطاق الراتب الشهري في موقعها يتراوح بين 10,000 دولار و15,000 دولارًا، عدا عن الأسهم، والمكافآت السنوية، وامتيازات الموظفين.. ومع ذلك، عندما لاحظت الشركة تروّج وتدعم روايات تبرر المجازر في غزة، قررت أن تتخذ موقفًا أخلاقيًا مهنيًا: قالت لا."
وأكد خالد صافي "في اليوم التالي، تم التواصل معها من قسم الموارد البشرية عبر مكالمة فيديو، وتم إنهاء خدماتها فورًا، لا مكافأة نهاية خدمة، لا إشعار، لا "شكرًا على وقتك، لكنها لم تصمت. ولم تندم؛ في عالم التكنولوجيا الذي يُقاس فيه النجاح غالبًا بالأرقام والمناصب، اختارت ابتهال أن تضع القيم الإنسانية في معادلة قراراتها."  
 

بعد اعتراضها على دعم إسرائيل، مايكروسوفت تطرد المهندسة المغربية ابتهال أبو سعد

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