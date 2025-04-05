السبت 05 أبريل 2025
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خارج الحدود

أول تعليق من حماس على موقف مبرمجة مايكروسوفت المغربية ابتهال أبو السعد

المهندسة ابتهال أبو
المهندسة ابتهال أبو السعد

قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، في بيان لها اليوم السبت: نثمن عاليا الموقف البطولي والشجاع للمهندسة المغربية ابتهال أبو السعد.

حماس: نثمن عاليا موقف المهندسة المغربية ابتهال أبو السعد

وأضافت حماس: المهندسة أبو السعد كشفت بشجاعة نادرة  تواطؤ كبرى شركات التكنولوجيا العالمية مع آلة القتل الصهيونية.

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وتابعت: الموقف الأصيل الذي عبرت عنه المهندسة ابتهال أبو السعد يجسد نقاء الضمير الإنساني، وقوة المبدأ الأخلاقي، وندعو العاملين في المؤسسات الداعمة للاحتلال وجرائمه، إلى الاحتذاء بهذا الموقف البطولي للمهندسة ابتهال أبو السعد

وطالبت حماس الأمم المتحدة والدول والمنظمات الحقوقية بتوثيق التواطؤ التكنولوجي مع جرائم الاحتلال، ومقاضاة هذه الشركات أمام المحاكم الدولية وفرض عقوبات عليها.

وأكدت حماس، أن الكوفية التي ألقتها أبو السعد على المنصة كانت صفعة مدوية في وجه التواطؤ مع الإبادة، وصوتا حيا لفلسطين الحرة.

ويأتي ذلك بعدما فضحت المهندسة ابتهال أبو السعد شركة مايكروسوفت واتهمتها بالتواطؤ مع المجازر التي ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي.

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حماس ابتهال أبو السعد مايكروسوفت

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