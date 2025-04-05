فضيحة مدوية في مايكروسوفت.. مسئول عربي بالشركة يزود إسرائيل بتقنيات حديثة لتنفيذ اغتيالات وإبادة لأهالي غزة.. مبرمجة تكشف السر.. وهذا سر تحول مصطفى سليمان من حياة الفقر إلى ملياردير

فضيحة مدوية ألقت بها موظفة صغيرة في شركة "مايكروسوفت" في وجه العالم، عندما كشفت في احتفالية كبيرة دشنتها الشركة للاحتفال بمرور 50 عامًا على تأسيسها عن تورط رئيسها السوري مصطفى سليمان، رئيس قسم الذكاء الاصطناعي في مايكروسوفت، أنه أحد كبار المسؤولين عن تزويد الإحتلال بالتقنيات المستخدمة في مراقبة واغتيال وإبادة الشعب الفلسطيني.

مبرمجة صغيرة تفضح رئيسها في مايكروسوفت

المبرمجة الصغيرة في مايكروسوفت المغربية ابتهال أبو السعد، صعدت على المسرح، أثناء احتفال شركة مايكروسوفت بمرور ٥٠ عامًا على تأسيسها، واتهمت مصطفى سليمان والشركة بأن أيديهم ملوثة بالدم، لدعمهم إسرائيل بتكنولوجيا تساعد على قتل الفلسطينيين.

مبرمجة مايكروسوفت ابتهال أبو السعد تفضح رئيسها بتورطه في قتل الفلسطينيين، فيتو

قررت المبرمجة الصغيرة ابتهال أبو السعد، موظفة في مايكروسوفت، التضحية بوظيفتها المرموقة ذات المستقبل الواعد الذي يحلم به كل شباب العالم، للكشف عن أبعاد المؤامرة التي يقودها الرئيس التنفيذي للذكاء الاصطناعي في مايكروسوفت بالتعاون مع الشركة لمنح الاحتلال الإسرائيلي كل التقنيات التي تساعدهم في جرائم الإبادة الجماعية التي تقودها إسرائيل ضد المدنيين الفلسطينيين، وكان وقت كشفها للحقائق قائل، حيث جاء أثناء احتفال مايكروسوفت بعيد تأسيسها الـ ٥٠ وفي أثناء إلقاء مصطفى سليمان لكلمته، التي وجهها أمام العالم، لتلقى بالقنبلة المدوية عندما قالت أمام العالم: "إن مايكروسوفت ومصطفى بالذات أيديهم ملوثة بدم الـ٥٠ ألف شهيد فلسطيني".

رسائل ابتهال أبو السعد لموظفى شركة مايكروسوفت

ما فعلته ابتهال أبو السعد لن يكلفها عملها في مايكروسوفت فقط، بل قد تواجه أزمة أخرى بـ الترحيل من أمريكا، وفقًا لقرار الرئيس الأمريكي ترامب بترحيل كل من يظهر دعمه لفلسطين، وضد الكيان.

اليوم:

عطلت موظفة من اصل #مغربي تعمل مبرمجه في شركة #مايكروسوفت فعالية الذكرى الخمسين للشركة #Microsoft50 احتجاجًا على استخدام الشركة للذكاء الاصطناعي في اسرائيل.



وقالت #ابتهال_أبوسعد، موظفة مايكروسوفت، مخاطبةً #مصطفى_سليمان من اصل #سوري، يعمل الرئيس التنفيذي لشركة مايكروسوفت… pic.twitter.com/rDGRaogSE1 — د. حزام بن سعود السبيعي (@DrHuzam) April 5, 2025



قصة الفضيحة المدوية حكاها رامي عبده، أستاذ مساعد القانون والتمويل ورئيس المرصد الأورومتوسطي الحكاية فقال: "ابتهال أبو السعد، شابة مغربية، خرّيجة جامعة هارفارد، وتعمل مبرمجة في شركة مايكروسوفت. في الذكرى الخمسين لتأسيس الشركة، صعدت ابتهال إلى خشبة المسرح خلال الاحتفال الرسمي، ووجّهت اتهامًا مباشرًا لمصطفى سليمان، المدير التنفيذي لقسم الذكاء الاصطناعي في الشركة، من أصول عربية، بالتواطؤ في سفك الدماء، كما اتّهمت إدارة مايكروسوفت برمّتها بالتورط في دعم جرائم الاحتلال الإسرائيلي، عبر تزويد جيشه بالتقنيات والسيرفرات وخدمات Azure، التي تُستخدم في تنفيذ جرائم الإبادة بحق الفلسطينيين منذ ما يزيد على عام ونصف."

وقال رئيس المرصد الأورومتوسطي، رامي عبده: "عقب هذه الخطوة الجريئة، بعثت إبتهال برسالة بريدية إلى جميع موظفي مايكروسوفت، أوضحت فيها الأسباب التي دفعتها إلى هذا الموقف، مؤكدة أنّها لم تعد تحتمل الصمت بعدما اكتشفت أن عملها في فريق الذكاء الاصطناعي كان يُوظّف، بشكل أو بآخر، في دعم الإبادة الجماعية المرتكبة ضد الشعب الفلسطيني".

مصطفى سليمان وابتهال أبو السعد، فيتو



وجاء في رسالة ابتهال أبو السعد، التي بعثتها لجميع موظفي مايكروسوفت: "شاهدت على مدار عام ونصف الإبادة الجماعية التي يتعرض لها شعبنا في فلسطين، ووجدت أن جزءًا من عملي كان يُسهم في قتل الأطفال، والأطباء، والصحفيين، والمدنيين الأبرياء. وعندما علمت بتورّط مايكروسوفت في هذه الجرائم عبر عقودها مع جيش الاحتلال، أدركت أنه لا بدّ لي من الوقوف بوجه هذه الفظائع، وإيصال صوتنا إلى العالم".

كما كشفت موظفة مايكروسوفت إبتهال أبو السعد "عن محاولات موظفين آخرين التعبير عن اعتراضهم، لكنّهم قوبلوا بحملات تخويف وتنمّر، وصلت إلى حدّ الطرد، في محاولة لقمع أي صوت يعارض سياسات الشركة".

وأكد رامي عبده أن "ابتهال أبو السعد، لم تكن مجرد موظفة غاضبة، بل تجسيد حيّ لضمير أخلاقي يقظ داخل إحدى أكبر شركات التكنولوجيا في العالم. ورسالتها الصريحة: "لا يمكن أن نصنع تكنولوجيا تُستخدم في قتل الأبرياء ثم نلوذ بالصمت. لقد آن الأوان لاتخاذ موقف".

فضيحة تواطؤ مايكروسوفت في قتل الفلسطينيين

تحدت ابتهال أبو السعد قيادات أكبر شركة برمجه في العالم "مايكروسوفت"، وأظهرت فضيحة تواطؤ الشركة في تقديم الدعم التكنولوجي لجيش الاحتلال الإسرائيلي، وتورط الشركة في قتل 50 ألف فلسطيني، متهمة الشركة بتزويد جيش الاحتلال ببرامج ذكاء اصطناعي وخدمات "Azure" التي يستخدمها الكيان في قصف الفلسطينيين وعملية الإبادة الجماعية التي يرتكبها الكيان ضد الفلسطينيين.

الشجاعة تتجلّى في ابتهال أبو سعد، الموظفة في مايكروسوفت، حين قاطعت كلمة مصطفى سليمان، رئيس الذكاء الاصطناعي، خلال احتفالية مرور 50 عامًا على تأسيس الشركة، متهمةً مايكروسوفت بتوريد تقنيات تُستخدم في قتل أهل غزة! لم يفعلها الرجال‼️

pic.twitter.com/SADAhiXBbd — Dr.Sam Youssef Ph.D.,M.Sc.,DPT. (@drhossamsamy65) April 5, 2025



كما وجهت ابتهال الاتهام المباشر لرئيسها مدير قطاع الذكاء الاصطناعي في مايكروسوفت، مصطفی سلیمان، في حضور الملياردير الأمريكي بيل جيتس، وعدد من كبار المسؤولين في الشركة في الاحتفال بتقديم تحديثات للمنتجات والخدمات الجديدة، حيث قالت بجرأة شديدة: إن "مايكروسوفت تبيع أسلحة الذكاء الاصطناعي للجيش الإسرائيلي.. لقد مات 50 ألف شخص، ومايكروسوفت تمول هذه الإبادة الجماعية في منطقتنا".

ولم تتوقف المبرمجة ابتهال أبو السعد عند ذلك، لكنها قالت: "عار عليكم.. أيديكم وأيدي جميع موظفي مايكروسوفت ملطخة بالدماء"، قبل أن تلقي على المنصة كوفية فلسطينية، حيث هرع أمن الشركة لإخراجها من الفعالية.

الفضيحة التي فجرتها المبرمجة في مايكروسوفت ابتهال أبو السعد، شجعت موظفا آخر بالشركة يدعى "فانيا أجراوال"، الذي قاطع جزءًا من الاحتفالية، التي حضرها بيل جيتس وستيف بالمر والرئيس التنفيذي الحالي ساتيا ناديلا، وهو أول تجمع عام منذ عام 2014 للرجال الثلاثة الذين شغلوا منصب الرئيس التنفيذي لشركة مايكروسوفت.

أسوشيتد برس تكشف تورط مايكروسوفت في جرائم الاحتلال

وكشف تقرير لوكالة الأنباء الأمريكية "أسوشيتد برس"، عن استخدام نماذج ذكاء اصطناعي من مايكروسوفت و"أوبن إيه"، أي ضمن برنامج عسكري إسرائيلي لاختيار أهداف القصف خلال الحروب الأخيرة في غزة ولبنان.

وتضمن تقرير "أسوشيتد برس"، الذي أجراه في وقت سابق، تفاصيل غارة جوية إسرائيلية عام 2023 أصابت سيارة تقل أفراد عائلة لبنانية، مما أسفر عن مقتل ثلاث فتيات صغيرات وجدتهن مقتولات في السيارة.

مصطفى سليمان في احتفالية مايكروسوفت، فيتو

جدير بالذكر أن مصطفى سليمان، 41 عامًا، هو رئيس قسم الذكاء الاصطناعي في شركة مايكروسوفت، وُلد في سوريا ويحمل الجنسية البريطانية، ينحدر من خلفية متواضعة، حيث كان والده يعمل سائق سيارة أجرة، ووالدته ممرضة إنجليزية، حسبما جاء في تقرير لموقع "العربية" هاجر مصطفى سليمان من سوريا إلى لندن، وشارك في تأسيس شركة باسم "DeepMind Technologies"، التي تخصصت في برامج الذكاء الاصطناعي، لكن في عام 2014، قامت شركة "جوجل" بشراء شركة مصطفى سليمان، مقابل 400 مليون جنيه إسترليني، تعادل نحو 516 مليون دولار أمريكي، وأصبح مصطفى سليمان مسؤولًا عن الذكاء الاصطناعي التطبيقي في شركة "جوجل".

مصطفى سليمان رئيس قسم الذكاء الاصطناعي في مايكروسوفت، فيتو



في مارس 2024، انضم مصطفى سليمان لشركة البرمجة الأكثر شهرة "مايكروسوفت"، وتولى قيادة استراتيجيتها العالمية في مجال الذكاء الاصطناعي، حيث أبرمت مايكروسوفت صفقة مفاجئة مع "Inflection"، الناشئة بقيمة 4 مليارات دولار، والتي أسسها سليمان في مجال الذكاء الاصطناعي "AI"، وكان يشغل منصب الرئيس التنفيذي لها، ليصبح بعد الصفقة جزءًا من الفريق القيادي لشركة "مايكروسوفت".

تغيرت حياة مصطفى سليمان، بعد انضمامه لشركة "مايكروسوفت" في فريقها القيادي، وأصبح واحدًا من أصحاب المليارات الجدد في قطاع التكنولوجيا، وهو الآن يقود مستقبل الذكاء الاصطناعي أكبر شركة برمجة في العالم.



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