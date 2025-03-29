لا مكي غاوي ولا دنيا عايشة الدور!

الفن وسنينه

نواصل في مقال اليوم تناول أعمال النصف الثاني من دراما رمضان 2025، قبل ساعات من إسدال الستار على الشهر الكريم، الذي شهد عرض نحو 40 مسلسلا متنوعا كان أغلبها دون المستوى المطلوب فنا ومضمونا! منها 10 جديدة في النصف الثاني..

نستعرض 3 أعمالا منهم في السطور التالية لنجوم ونجمات كنا نتوقع أن يقدموا أعمالا تعد من بين الأفضل في الماراثون الرمضاني، ولكنهم للأسف خيبوا كل التوقعات وجاءت أعمالهم باهتة وغير مقنعة، وتحسب عليهم وليس لهم ولم تلق استحسان وقبول ومتابعة أغلب الجماهير على خلاف ما تعود عليه هؤلاء النجوم من قبل!

الغاوي مش غاوي

الغاوي، هو أول هذه الأعمال التي رفعت سقف التوقعات لدى الجميع بمجرد إعلان النجم الموهوب أحمد مكي عن قراره الصائب ولو جاء متأخرا، بتغيير جلده والخروج من عباءة مسلسل الكبير أوي بعد جزئه الثامن الذي عرض في رمضان الماضي، والذي نال انتقادا وهجوما واسعا من الجمهور والنقاد..

ومصدر التفاؤل بهذا العمل أنه ليس من نوعية الكوميديا بل دراما شعبية مليئة بالتشويق الإثارة والأكشن، ستعيد اكتشاف مكي كممثل من العيار الثقيل وليس مجرد نجم من أنجح نجوم الكوميديا في الـ 15 عامًا الأخيرة..

ولكن هيهات فقد جاء المسلسل قصة مكررة بلا ملامح واضحة أو هدف محدد، عن شمس الشاب من منطقة شعبية يقرر بعد عدة سنوات التوبة عن عمليات البلطجة والإجرام لكنه يضطر العودة إلى نفس الطريق على أثر مقتل صديقه المقرب ' كزبرة'، الذي أوصاه بالانتقام له من قاتليه ما يدخله في صراعات وتحديات خطيرة وتتوالى الأحداث!



لا شك أن مكي يقدم الأداء الجيد كونه ممثلًا حقيقيًا، ولكن هذا ليس كافيًا ولا يشفع له مع ضعف مستوى العمل ككل! الغاوي تأليف محمود زهران وطارق الكاشف، إخراج محمد العدل، وتشارك في البطولة التونسية الجميلة عائشة بن أحمد التي ظلمها المسلسل أيضا! مع عمرو عبد الجليل وأحمد بدير ومحمد لطفي.

مش عايشة الدور

لا جدال أن النجمة الجميلة دنيا سمير غانم هي واحدة من أفضل ممثلات جيلها ومن أكثرهن موهبة وشمولًا، فهي تجيد الغناء والاستعراض بجانب التمثيل وتتمتع بخفة ظل تحسد عليها، ولكنها في رأيي تعاني في السنوات الأخيرة من عدم التوفيق في اختيار بعض أعمالها بالشكل الذي يتناسب مع مواهبها المتعددة، سواء في السينما أو التليفزيون حتى وإن حققت بعضا من النجاحات!

ويتضح ذلك جليًا في مسلسلها الرمضاني الحالي 'عايشة الدور' تأليف ورشة من 6 مؤلفين منهم كريم يوسف ومخرج العمل أحمد الجندي، والعمل يؤكد بقوة ما سبق أن ذكرناه وانتقدناه بخصوص ظاهرة ورش الكتابة! فكيف لـ 6 كتاب يتفقون على عمل واحد ولكل منهم فكره المختلف؟!

ومن ثم كانت النتيجة مسلسلا باهتا مسلوقا مليئا بالحشو والتكرار والأحداث المفتعلة، من الصعب تصنيفه ضمن الأعمال الكوميدية! خاصةً وأن كل المشاركين فيه بعيدون عن هذه الصفة تمامًا باستثناء دنيا بالطبع!

ولكن الورق وكاست العمل لم يساعداها في تلك المهمة، ولم يكن المخرج المشارك في الكتابة صاحب الأعمال الكوميدية الجميلة في السينما والتليفزيون.. طير أنت، لا تراجع ولا استسلام، الكبير أوى، نيللي وشريهان، موضوع عائلي، المبدع أحمد الجندي في أحسن حالاته!

المسلسل يدور حول 'عايشة' امرأة ثلاثينية تعيسة مطلقة وأم لبنت وولد تكافح لتربيتهما، تأتيها فرصة أن تغير حياتها الرتيبة وتعيش تجربة جديدة ومثيرة لم تمر بها من قبل عندما تضطر إلى دخول الجامعة بدلًا من ابنة شقيقتها التي تعيش بالخارج، وتمنعها ظروفها الخاصة من ذلك على طريقة فيلم الباشا تلميذ للنجم كريم عبد العزيز! يشارك في العمل نور محمود، عمر الشناوي، ليلى عز العرب، فدوى عابد بجانب مجموعة من الوجوه الشابة والجديدة.

شباب غادة ليس شباب تحية

العمل الثالث والأخير الذي نتناوله في مقال اليوم 'شباب امرأة' المأخوذ عن رواية أمين يوسف غراب التي تحمل نفس الاسم والذي سبق تقديمها في واحد من أهم كلاسيكيات السينما المصرية عام 1957، بطولة النجوم الكبار تحية كاريوكا الذي حصدت عن دورها فيه عدة جوائز، وشكري سرحان وشادية وعبد الوارث عسر وأخرجه رائد الواقعية الجديدة في السينما صلاح أبو سيف..

رؤية تليفزيونية لمحمد سليمان عبد المالك وإخراج أحمد حسن وبطولة النجمة غادة عبد الرازق مع الفنان الشاب يوسف عمر ومحمد محمود وداليا شوقي ومحمود حجازي وجوري بكر، ولأن القصة معروفة للجميع فلن أتوقف عندها بل سأتعرض لأداء الممثلين الذي جاء أغلبه ما يشبه المسخ مقارنةً بأداء نجوم الفيلم! فالمقارنة صعبة للغاية..

فلا غادة عبد الرازق تشبه الرائعة تحية كاريوكا ولا تقترب منها في الأداء بأي حال من الأحوال، بل جاء تمثيلها 'Over acting’ اعتمدت فيه على المبالغة في الكلام بالعين والحاجب والصراخ والزعيق، ولم تكن موفقة على الإطلاق رغم الاعتراف بقدراتها وموهبتها كممثلة..

وبالنسبة للوجهين الشابين يوسف عمر في الدور الذي جسده شكري سرحان، وداليا شوقي في دور شادية، فهما بعيدان تماما ولا مجال للمقارنة وأعتقد أن من اختارهما قد ظلمهما، ونفس الحال يقال عن الفنان القدير محمد محمود في نفس دور العظيم عبد الوارث عسر!

وكل عام وأنتم بخير عيد فطر مبارك أعاده الله علينا جميعًا بالخير واليمن والبركات آمين.

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