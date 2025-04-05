السبت 05 أبريل 2025
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ثقافة وفنون

بحضور الآلاف، عمرو دياب يحيي ليلة استثنائية على مسرح "الدانة" في المنامة ( فيديو صور)

عمرو دياب، فيتو
عمرو دياب، فيتو

أشغل الهضبة عمرو دياب حفله بالبحرين على مسرح "بيون الدانة" الذي يعد من أضخم مسارح العاصمة البحرينية المنامة.

توافد الآلاف من الجماهير إلى الحفل قبل ساعات من انطلاقته، مما يعكس حبهم الكبير للهضبة.

وصعد عمرو دياب إلى المسرح على أنغام أغنيته "يا أنا يا لأ" وسط تفاعل كبير من جمهور.


كما قدم عمرو دياب مجموعة من أشهر أغانيه منها "ده لو اتساب"، "انت الحظ"، "برج الحوت"، "وياه"، "بحبه"، "يا قمر"، "قمرين"، "ليلي نهاري"، و"العالم الله".

كما تألق بأغنياته الشهيرة مثل "نور العين"، "يتعلموا"، "وشكرًا من هنا لبكرة"، و"غلاوتك".

لوك جديد

وخطف عمرو دياب الأنظار بلوك جديد وتفاعل معه الجمهور على مدار الحفل حيث قدم أيضًا مجموعة من أغانية الشهيرة مثل "نور العين، يتعلموا، وشكرًا من هنا لبكرة، وغلاوتك".

ومن ناحية أخرى يحيي الفنان عمرو دياب حفلا كبيرًا مساء اليوم السبت في العاصمة الإماراتية أبوظبي.

ونشرت حسابات الفنان الكبير عبر مواقع التواصل الاجتماعي بوستر ترويجي للحفل الذي سيقام في واحدة من أضخم ساحات الحفلات بأبو ظبي.

حفل عمرو دياب في دبي

وكشفت الشركة المنظمة لحفل عمرو دياب في دبي غدًا عن أسعار التذاكر وجاءت كـ الآتي: الفئة الأولى بأسعار 5877 جنيهًا، والفئة الثانية 7000 جنيه، 9 آلاف جنيه، 10752 ألف جنيه، 23 ألف جنيه، وتذكرة أخرى خاصة vip لـ 8 أشخاص يصل سعرها إلى 156 ألف جنيه.

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عمرو دياب مسرح بيون الدانة العاصمة البحرينية المنامة لوك جديد حفل عمرو دياب في دبي

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