"فقد عقله"، هذيان المقاول الهارب محمد علي يثير غضب المصريين

أثار هذيان المقاول المصري الهارب، محمد علي، حالة من السخط الواسع بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، الذين وصفوه بأنه فقد عقله بعد تصريحه بأنه “لا يؤمن بالأديان، وأنه مصري فرعوني لا يتبع أي دين، وأنه ليس مسلمًا أو مسيحيَا أو يهوديًا، كما أنه ليس ملحدًا، فقط لا يؤمن بالأديان!”.

المقاول الهارب محمد علي يعترف بعدم إيمانة بالأديان



وفي مقطع بثه المقاول الهارب محمد علي، وأثار غضب المصريين، قال: "هديكم مفاجأة كبيرة، أنا مصري ولست مسلم وليست لي علاقة بالإسلام، مع احترامي للإسلام، ولست ميسحيًا مع احترامي للديانة المسيحية، ولست يهوديًا مع احترامي للديانة اليهودية، ولست بوذيًا مع احترامي للديانة البوذية، ولست ملحدًا مع احترامي للملحدين، أنا مؤمن أن فيه إله خالقنا وهو المتحكم فينا واحنا مسيرين، لكن أنا محمد علي بلا أديان واحترم جميع الأديان"!

الأول كان وائل غنيم واتجنن ومن بعده محمد علي بقا من الملحدين 🤦

والله وبالله كل من تأمر علي الشعب المصري سيدفع الفاتوره في الدنيا قبل الآخرة

بس السؤال هنا !!؟؟

هما برا بيدوهم إيه بالظبط خلا عقلهم ضرب😅



لا غالب إلا الله pic.twitter.com/AKc7ruF1FW — متفائلة في زمن اليأس💖 أمل (@Amal230454) April 6, 2025



أثار المقطع غصب نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، معتبرين المقاول المصري الهارب محمد علي بأنه يعيش أوقات من الهذيان، وحالة من الفصام عاشها بعض المشاهير الهاربين خارج مصر، ومنهم الناشط وائل غنيم، الذي يثير الجدل بين حين وآخر بسبب آرائه الصادمة.

محمد علي يسب عمرو بن العاص ويصفه بأسوأ محتل لمصر



لم يقف هذيان المقاول الهارب محمد علي عند هذا الحد فقط، كان للمقاول الهارب محمد على آراء صادمة، تسببت في غضب المصريين، عندما فتح النار، في أحد مقاطع الفيديو، على الصحابي عمرو بن العاص.

هذيان محمد علي يثير غضب المصريين، فيتو



علقت البلوجر ماجدة المنشاوي على هذيان المقاول الهارب محمد علي فقالت: "هو بيروج لايه.. هي مصر فيها بوذيين وبيعترف بيها.. لم ينفع في السياسة، فراح لانعدام الدين والأخلاق والشباب الصغير يسمع من باب الفضول..."

وعبر العديد من النشطاء عن غضبهم مما وصفوه بـ "هذيان" المقاول الهارب قائلين: "المقاول الهارب محمد علي يهاجم الفتح الإسلامي لمصر! وصف محمد علي الفتح الإسلامي لمصر بقيادة عمرو بن العاص بأنه "أسوأ" احتلال دخل مصر" لأنه غير الثقافة والهوية من المصرية إلى العربية، وأنه أسوأ من أي احتلال آخر مر على البلاد! هذيان وأمر فاضح لهذا الشخص الهارب".

هذيان محمد علي يثير غضب المصريين



أما البلوجر زينب جبريل فعلقت قائلة: "قال صلى الله عليه وسلم: سيأتي على الناس سنوات خداعات يصدق فيها الكاذب، ويكذب فيها الصادق، ويؤتمن فيها الخائن، ويخون فيها الأمين، وينطق فيها الرويبضة، قيل: وما الرويبضة؟ قال: الرجل التافه في أمر العامة" رواه ابن ماجه وأحمد، وله رواية بلفظ: السفيه يتكلم في أمر العامة".

محمد علي يسب عمرو بن العاص، فيتو



وقال البلوجر شريف الشوربجي: "المقاول الهارب الذي يعيش في إسبانيا والممثل غير الناجح محمد علي قال "أنا مصري فرعوني الأصل ولا اتبع ديانه ولكن احترم جميع الأديان والمعتقدات والملحدين"، إنت تقول على نفسك أنا مصري فرعوني هو في فراعنة أصلا دلوقت، الفراعنة انقرضوا وانتهوا، واللغة المصرية القديمة لغة انتهت وانقرضت محدش بيستخدمها دلوقت، مش زي زمان من الآلاف سنين مفيش دلوقتي خالص... أنت تشكك وتطعن وتسب وتشتم وتهاجم وتطاول على عمرو بن العاص ووصفته بأنه محتل مصر، عمرو ابن العاص خرج المحتل الروماني الرومان كانوا محتلين بلدنا سنين طويلة، يبقى أزاي تصف عمرو بن العاص بأنه محتل، عمرو بن العاص فاتح مصر محرر مصر من ظلم وطغيان الرومان اللي احتلوا مصر سنين طويلة، انت أصلًا لا تعرف شيء عن تاريخ مصر ولا عن تاريخ الإسلام والمسلمين، اقرأ التاريخ جيدًا...".

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