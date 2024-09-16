السجن 5 سنوات لمتهم بقضية المقاول الهارب بنشر أخبار كاذبة

أصدرت الدائرة الأولي بمحكمة الجنايات أول درجة المنعقدة بمجمع محاكم بدر، النطق بالحكم في إعادة إجراءات محاكمة متهم بقضية اتهام المقاول الهارب محمد علي بنشر أخبار كاذبة من شأنها التأثير على الأمن القومى للبلاد، والانضمام لجماعة أسست خلافًا لأحكام القانون والدستور وهي الجماعة الإرهابية "الأخوان" في القضية 1530 لسنة 2020 حصر أمن الدولة العليا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ "الجوكر".

حيث قضت بمعاقبته بالسجن لمدة خمس سنوات ووضعه تحت مراقبه الشرطه لمده خمس سنوات آخرى تبدا من انتهاء مده العقوبه المقضي بها.

صدر القرار برئاسة المستشار محمـد السعيد الشربيني وعضوية المستشارين غريب محمـد متولي ومحمـود زيدان ومحمد نـبيل وسكرتارية ممدوح عبد الرشيد وأحمد مصطفي.

والجدير بالذكر أن المتهم المعاد إجراءات محاكمته صادر ضده حكم غيابي بالسجن المؤبد عن التهم المنسوبة اليه في القضية.حيث قضت بمعاقبته بالسجن لمده خمس سنوات ووضعه تحت مراقبة الشرطة لمدة خمس سنوات اخرى تبدا من انتهاء مدة العقوبة المقضي بها.