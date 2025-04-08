داليا زيادة تواجه عقوبة الإعدام بسبب دعم الاحتلال

في ظل ما يحدث حولنا في المنطقة من حرب مستعرة منذ قرابة العامين، حيث يقصف جيش الاحتلال الإسرائيلي أهل غزة ليل نهار، مما تسبب في ارتقاء آلاف الشهداء، وسقوط مئات الآلاف من المصابين، فضلا عن الدمار الذي لحق بالقطاع، فضلا عن مخطط رئيس الكيان الصهيوني بنيامين نتنياهو في تهجير الفلسطينيين إلى سيناء والأردن.



خرجت علينا بعض الأبواق ومن بينهم داليا زيادة رئيس معهد الديمقراطية الليبرالية، التي نشرت صورا مؤيدة لإسرائيل، وبناء عليها تقدم أحد المحامين ببلاغ ضدها يتهمها بالعمالة والخيانة، مطالبًا باتخاذ الإجراءات القانونية ضدها، بما في ذلك إسقاط جنسيتها المصرية، بعد اتهامها بالتخابر مع جهات أجنبية والإضرار بالأمن القومي المصري.



وفي هذا الإطار شرحت مصادر قضائية العقوبة المتوقعة على داليا زيادة، وقالت إن قانون العقوبات نص على مجموعة من الجنايات المضرة بأمن البلاد من جهة الخارج، وهي:



يعاقب بالإعدام كل من ارتكب عمدًا فعلًا يؤدى إلى المساس باستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أراضيها.

يعاقب بالإعدام كل مصرى التحق بأى وجه بالقوات المسلحة لدولة فى حالة حرب مع مصر.



يعاقب بالإعدام كل من سعى لدى دولة أجنبية أو تخابر معها أو مع أحد ممن يعملون لمصلحتها للقيام بأعمال عدائية ضد مصر.



يعاقب بالإعدام كل من سعى لدى دولة أجنبية معادية أو تخابر معها أو مع أحد ممن يعملون لمصلحتها لمعاونتها فى عملياتها الحربية أو للإضرار بالعمليات الحربية للدولة المصرية.



يعاقب بالسجن إذا ارتكبت الجريمة فى زمن سلم وبالسجن المشدد إذا ارتكبت فى زمن حرب: كل من سعى لدى دولة أجنبية أو أحد ممن يعملون لمصلحتها أو تخابر معها أو معه وكان من شأن ذلك الإضرار بمركز مصر الحربى أو السياسى أو الدبلوماسى أو الاقتصادي.



كل من أتلف عمدًا أو أخفى أو اختلس أو زور أوراقًا أو وثائق وهو يعلم أنها تتعلق بأمن الدولة أو بأية مصلحة قومية أخرى

دأبت على الإدلاء بتصريحات مسيئة لمصر ومؤسساتها

يذكر أن مقدم البلاغ ضد داليا زيادة قال إنها دأبت على الإدلاء بتصريحات مسيئة لمصر ومؤسساتها، والتي كانت مضرة بالقضية الفلسطينية، لصالح قنوات أجنبية، من بينها قنوات إسرائيلية، كما أشار البلاغ إلى أن زيادة عقدت لقاءات مع مسئولين إسرائيليين، ونشرت تفاصيل هذه اللقاءات على صفحاتها الرسمية على وسائل التواصل الاجتماعي.

وأضاف البلاغ أن داليا زيادة دعمت بشكل صريح العدوان على قطاع غزة، وروجت لما وصفته بـ"حق إسرائيل في الرد"، متجاهلة الموقف المصري الرسمي الواضح من العدوان الإسرائيلي على غزة وتهجير الفلسطينيين، وداعمة للحقوق الفلسطينية.

واعتبرت هذه التصريحات تقويضًا للموقف المصري الذي أدان المجازر التي ترتكبها إسرائيل في غزة، ووصفها بالانتهاكات السافرة والجرائم الخطيرة.



كما تناول البلاغ تصريحًا سابقًا لزيادة اتهمت فيه مصر بأنها تخضع لإملاءات حركة حماس، وزعمت أن القمة العربية كانت "مدبرة للهروب من مواجهة حماس"، في خطوة اعتُبرت تقليلًا من مواقف مصر الثابتة والمساندة للحقوق الفلسطينية

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