معاوية الحلقة 18، وفاة عمرو بن العاص ومعاوية يولي أخاه "عتبة" ولاية مصر

مسلسل معاوية الحلقة 18، شهدت أحداث الحلقة الثامنة عشرة من مسلسل "معاوية" الذي يتناول سيرة وحياة الصحابي معاوية بن أبي سفيان (رضي الله عنه)، وفاة عمرو بن العاص والي مصر، حيث يحزن كثيرًا الخليفة معاوية بن أبي سفيان على رحيله.

مسلسل معاوية الحلقة 18

وضمن أحداث الحلقة، يولي معاوية بن أبي سفيان أخاه "عتبة" ولاية مصر، خلفًا لعمرو بن العاص، كما يكلفه بضرورة استكمال السيطرة على شمال إفريقيا، ودعوة أهل هذه البلاد للإسلام.

وخلال أحداث الحلقة، ينجح معاوية من القضاء على تمرد عدد من الخوارج الفارين من سجون الكوفة، ويكلف أحد رجال علي بن أبي طالب (رضي الله عنه)، بمحاربتهم، حيث يتمكن بالفعل من القضاء عليهم وهزيمتهم.

أبطال مسلسل معاوية

ومسلسل “معاوية” من تأليف الكاتب الصحفي خالد صلاح، إخراج طارق العريان، والعمل بطولة نخبة من نجوم الوطن العربي ومنهم: لجين إسماعيل، إياد نصار، سهير بن عمارة، عائشة بن أحمد، جميلة الشيحي، وائل شرف، يزن خليل، أسماء جلال، سوسن بدر، أيمن زيدان، وغيرهم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.