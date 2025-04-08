المحكمة العليا للاحتلال تعلق البت في طعون عزل رئيس الشاباك

علّق قضاة المحكمة العليا الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، جلسة البت في الطعون ضد عزل رئيس جهاز الأمن الداخلي (الشاباك) رونين بار، بعد 30 دقيقة فقط من بدئها، إثر مقاطعات متكررة من الحضور واحتدام في القاعة.

الاستمرار في إثارة الاضطرابات

وقال رئيس المحكمة العليا، القاضي يتسحاك عميت: "لا محكمة أخرى في العالم كانت لتُدار بهذه الطريقة"، بعد أن حذّر كلًا من المؤيدين والمعارضين لقرار الحكومة إقالة بار من الاستمرار في إثارة الاضطرابات، بحسب فرانس برس.

ونقلًا عن الوكالة الفرنسية، اضطر "عميت" لأخذ استراحة، فيما استمرت الاضطرابات خارج قاعة المحكمة.

المحكمة العليا أخرج الحضور من القاعة

وذكر إعلام إسرائيلي أن أمن المحكمة العليا أخرج الحضور من القاعة لاستكمال النظر في الالتماس ضد عزل رئيس الشاباك، لافتًا إلى وجود مناوشات بين مؤيدي نتنياهو وأنصار بار.

ومن جهته، علق زعيم حزب معسكر الدولة، بيني جانتس، على الجلسة مطالبًا بضرورة احترام قرار المحكمة العليا بشأن إقالة رئيس الشاباك، مهما كان.

انتقدت المدعية العامة الإسرائيلية جالي بهاراف-ميارا القرار

وطعن سياسيون معارضون وجمعيات غير ربحية في إقالة بار، فيما انتقدت المدعية العامة الإسرائيلية جالي بهاراف-ميارا القرار، معتبرة أنه "يشوبه تضارب مصالح شخصية" من جانب رئيس وزراء الإحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

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