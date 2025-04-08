الثلاثاء 08 أبريل 2025
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خارج الحدود

حرب النجوم، الصين تستعد لتدمير الجيش الأمريكي بضربة استباقية

القوات الصينية، فيتو
القوات الصينية، فيتو

تحول الحديث عن "حرب النجوم" من أفلام الخيال العلمي إلى واقع المنافسة بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية في الفضاء.

حرب بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين

وسلطت تقارير صحفية أمريكية الضوء على ما وصفته بـ"الاستعدادات الصينية" للحظة التي ستندلع فيها "حرب النجوم" مع الولايات المتحدة الأمريكية.
وتابعت: "يجب على قوات الفضاء الأمريكية أن تتخذ إجراءات عملية للدفاع عن الأصول الفضائية الأمريكية وخاصة الأقمار الصناعية التي يمكن أن تتعرض للاستهداف من قبل الصين".

 إمكانية استخدام الأقمار الصناعية الموجودة في المدارات القريبة

وأردفت بحسب سبوتينك: "يبدو أن حرب الفضاء أصبحت تلوح في الأفق، خاصة بعد التقارير التي تتحدث عن إمكانية استخدام الأقمار الصناعية الموجودة في المدارات القريبة، لإسقاط قنابل نووية، أو لخوض مواجهة مباشرة لتدمير الأقمار الصناعية الأمريكية".
وأوضحت  أن خطورة حرب النجوم، في أنها مرتبطة ارتباطا وثيقا بالقوات العسكرية على الأرض، مشيرة إلى أنه إذا تمكنت الصين من تدمير القدرات الفضائية الأمريكية، فإن الجيش الأمريكي لن يتمكن من العمل بكفاءة في الحروب المقبلة لأنه سيفقد قدرته على الرصد والتعقب وتحديد الأهداف بدقة.

 حتمية المواجهة العسكرية بين بكين واشنطن

وبحسب التقارير، فإنه إذا أدركت الصين حتمية المواجهة العسكرية مع واشنطن، فإنها ستبادر بتدمير الأقمار الصناعية الأمريكية بضربات استباقية على غرار ما فعله اليابانيون في "بيرل هاربور" خلال الحرب العالمية الثانية، مشيرةً إلى أن ذلك سيمكنها من الانتصار في الحرب دون خوض حرب شاملة مع الولايات المتحدة الأمريكية.

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